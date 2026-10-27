中職／中信牛棚5人在台灣大賽一球未投！象迷還發文想念黃恩賜、吳俊偉

中信兄弟在台灣大賽不敵味全龍，連兩年以亞軍作收，今年牛棚不穩定是敗因之一，賽後有球迷發文表示想念黃恩賜、吳俊偉兩位投手，直言：要是他們都在就好了。許多球迷也在下方留言回應到，希望兩位選手在明年都能有更好表現，讓牛棚陣容可以更加完整。 今年兄弟牛棚戰力相對薄弱，王建民的調度也受到限制，江忠城、呂彥青、蔡齊哲承擔大部分局數，魏碩成、鄭凱文、曾品洋、謝榮豪、伍立辰五位投手在台灣大賽皆是一球未投。

吳俊偉曾三度拿下中繼王，可惜今年球季狀況不佳，無法穩定在一軍出賽，僅留下15場登板紀錄，本季僅12局的投球、ERA高達8.23、被打擊率.368，是近年來表現最不理想的一年。

黃恩賜則是在季中因為阿基里斯腱斷裂，一只年都沒有留下一軍出賽紀錄。