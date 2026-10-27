韓職／「TWICE還在就不是問題」 王彥程同框娜璉連前隊友都問怎麼可以

台灣左投王彥程今年在南韓職棒度過大豐收賽季，意外收穫是與南韓女團TWICE成員娜璉合照，讓身為ONCE的他直言圓夢，笑說，連以前樂天金鷲隊的隊友都問他「怎麼可以」。

王彥程今天出席返台記者會，暢談旅韓點滴，話題當然少不了今年客場出賽，剛好碰上LG雙子隊請來娜璉開球，而他先前在決定轉戰韓職時，就曾透露自己是ONCE，因此很多隊友、官方頻道工作人員都在幫忙，「包括頻道姊姊、哥哥們，都很積極幫我牽線，要達成這個任務，算達成夢想的感覺。」

被問到圓夢心情，王彥程直言：「好像沒辦法形容，真的太開心了。」他也透露，自己從高中時期就是ONCE，這次與娜璉合照後，就連過去金鷲隊友都在問，「他們說怎麼可以！」

有趣的是，就連媒體聯訪環節被問到志效離開JYP經紀公司，王彥程也毫無猶豫回答起這一題，他堅定說：「TWICE還是在，那不是問題。」