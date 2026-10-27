韓職／姜白虎帶吃烤腸、柳賢振1句「需要什麼」 溫暖王彥程旅韓生活

台灣左投王彥程結束韓職生涯首個賽季，今天舉辦返台記者會，暢談旅韓生活，儘管到了陌生的國度，但受到許多隊友、球迷的細心呵護，王彥程透露來自姜白虎帶吃的烤腸、柳賢振一句「需要什麼就跟我說」，以及點咖啡總是多出的一塊蛋糕。

王彥程今年告別打拚6季、等不到支配下機會的樂天金鷲隊，以亞洲外援身分轉戰韓職舞台，第一年就投出佳績，出賽26場皆為先發，貢獻11勝6敗、防禦率3.97，度過人生難以想像的一年。

「我完全沒有想過的事情，都發生在今年」，除了在場上投出佳績之外，王彥程今年也在場外受到許多照顧，他分享在大田主場時，去到常去的咖啡廳，有時點杯咖啡，就會多了一個蛋糕，「比較驚訝的是在首爾客場，餐廳吃完飯店員說有人結帳了，發現是我們球隊球迷。」

也有來自隊友的關愛，王彥程特別提到「大學長」柳賢振，「經過他的櫃子，他就會說你還需要什麼，就可以趕快跟他講。」還有一次自己正要離開球場回家，碰到開著車的姜白虎，詢問他要去哪，王彥程回答「回家吃飯」，姜白虎便主動載他，「帶我去吃飯再帶我回家。」他記得當時是在主場吃烤腸，「他記得我喜歡，客場又帶我去吃很好吃的烤腸。」

王彥程說：「收到不管是隊友、粉絲的喜愛，很感動，感受到很大的心意，日常也會因為這種事情感到開心、感到滿足。」

王彥程參加返台者會。 記者季相如／攝影

王彥程參加返台者會。 記者季相如／攝影