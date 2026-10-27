中職／不甘心球季就這樣結束！ 兄弟一指發聲：盼能化遺憾為動力

台灣大賽在昨日劃下句點，系列賽六場比賽，味全龍已4勝2敗封王。在台灣大賽僅留下一場登板紀錄的中信兄弟投手余謙，在賽後感性發長文吐露心聲，希望能將今年留下的遺憾化為成長的動力，繼續努力成長，期待明年繳出更好的表現。

余謙在文中表達對球團的感謝，讓他在去年年底有到美國學習的機會，學習到了很多新知識與觀念，讓他在今年成功進入開季名單中。在今年球團將余謙安排在各種不同的中繼角色，從長中繼、敗戰處理到勝利組。余謙表示：「每一次的出賽，都是一次學習，也讓我更清楚知道，自己還有哪些地方需要加強。」

最後余謙也表達隊球迷們的感謝，謝謝球迷們一年來的支持與鼓勵，並期待明年能拿出更好的表現：「今年留下的遺憾，就成為下一次進步的動力。把不足的地方補起來，讓失敗當成老師，繼續努力，明年再來！」