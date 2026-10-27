日職／阪神虎2003井川慶後第一人！ 高橋遙人克服五次手術獲澤村賞

阪神虎強投高橋遙人，本季先發出賽23場，合計159局的投球，繳出16勝3敗的成績，ERA1.87。這是高橋進入職棒後飽受傷病所苦，除了2022年接受TJ手術之外，在這幾年內共計經歷了五次手術，今年九年來第一次打滿整個賽季。

高橋遙人是繼2003年井川慶以來，睽違23年阪神虎再度有球員獲獎。本季他除了包辦勝投王之外，更創下中央聯盟史上首次單季4度榮獲單月MVP的紀錄。高橋遙人也透過日本媒體表示：「能拿到這麼棒的獎項真的非常高興。這是一座由許多偉大前輩獲得過、對我來說就像在雲端一樣的獎項吧，今年發生了太多我從未想像過的事。」

經歷過五次手術，甚至曾連續2年未能在一軍登板。2023年季後也一度轉為育成選手合約。高橋遙人表示：「過去好幾次我都覺得自己是不是已經不行了。但每次都是在大家的支撐下才得以繼續投球，這次獲獎也是在大家的幫助下才拿到的。對身邊的人真的只有滿滿的感謝，真的非常開心。」

今年賽季高橋首次進入開幕先發輪值，在3月28日對巨人戰完成了完封勝，切身感受到了球隊的信任：「自己居然能再次投滿9局，真的非常開心。這多虧了總教練讓我一直投到最後。」