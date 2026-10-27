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中職／頒獎典禮11月2日登場 限量288席VIP套票28日開賣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒頒獎典禮將於11月2日在台北萬豪酒店登場，今年持續開放球迷購票入場。圖／中華職棒聯盟提供
中華職棒頒獎典禮將於11月2日在台北萬豪酒店登場，今年持續開放球迷購票入場。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒頒獎典禮將於11月2日在台北萬豪酒店登場，今年持續開放球迷購票入場，見證球員們一整年努力拚戰的成果與榮耀時刻。今年推出限量288席、每席1500元的VIP福袋套票，將於28日中午12點起在ibon售票系統正式開賣。

中華職棒37年以「BE THE ONE」為核心精神，持續突破、追求精進，期盼帶領台灣棒球邁向獨一無二的新高度，同時也號召球迷進場為棒球吶喊，成為改變比賽、點燃球場氛圍的關鍵「ONE」。隨著球季進入尾聲，年度頒獎典禮將表揚球員整季的傑出表現與辛勤付出，也讓球迷、聯盟、球團及選手齊聚一堂，共享屬於台灣棒球的榮耀時刻。

今年規畫VIP福袋套票，除可入場參與典禮外，還可獲得市值至少1500元以上的精選商品，另有機會抽中官方獨家收藏品等多項驚喜好禮。VIP套票限量288席，每席1500元，將於28日中午12點開放購買，每人限購2張，球迷可透過ibon售票系統線上購票，把握難得機會，親身感受年度頒獎盛會的熱烈氛圍。

今年頒獎典禮也將全程直播，可透過緯來體育台、緯來精采台、緯來電視網APP、緯來體育YouTube、CPBLTV、CPBL YouTube頻道同步收看，不錯過每一個精彩時刻。

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