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中職／平野最後一球不挑戰引熱議！網：復刻2016拋兩次？

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊昨天在G6以0：6輸給味全龍隊，無緣奪下今年台灣大賽冠軍。最後一個出局數乍看之下很接近，但兄弟總教練平野惠一未提出挑戰，引發球迷熱議。

9上2出局後兄弟陳俊秀擊出游擊滾地球，張政禹美技攔下後傳向一壘抓到出局數，第一時間看起來很接近，一壘審判定出局，龍迷立刻拋下紅色彩帶，兄弟也沒提出挑戰，比賽正式結束。

賽後有不少球迷在PTT和Threads等社群平台，詢問為何兄弟不提挑戰。有網友表示，「挑戰就丟臉了」、「平野懂做人啊」、「這樣要拋兩次很不方便」、「復刻2016拋兩次？」、「差6分沒意義」。

不過也有人認為，「自己的權利幹嘛放棄」、「棒球比賽沒第27個出局數什麼都可能發生」、「沒想到平野直接放棄自己的權益」。

2016年台灣大賽義大犀牛隊林哲瑄上演撲接美技，裁判第一時間判出局，義大球迷拋下紫色彩帶，但兄弟提出挑戰，球其實先落地因此改判。不過義大犀牛仍以4：3拿下勝利，因此出現「拋兩次彩帶」的罕見畫面。

平野惠一 兄弟 味全龍 台灣大賽

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