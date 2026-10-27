中職／數據揭龍象勝負關鍵 兄弟台灣大賽攻擊指數僅0.373怎麼贏？

2026年中職台灣大賽26日落幕，味全龍以4勝2敗擊敗中信兄弟封王，進階數據發現獲勝關鍵。兩隊季賽交手攻擊數據相差不大，中信在季末猛追、全年打擊成績甚至優於味全，但到了總冠軍賽，中信6戰的團隊進攻指數竟跌至0.373，還有3場遭到完封，上壘、長打能力都同步失靈，面對頂級強投的高張力賽事，上壘與長打取勝是現代棒球顯學，也是中信輸球關鍵。

季賽差距不大

2026年中職台灣大賽26日落幕，味全龍以4勝2敗擊敗中信兄弟封王，雖然中信在連輸3場後一度有反撲氣勢，但整體打擊內容來看，中信並未繳出如季末那般兇悍的火力。中信與味全在季賽交手的對戰資料，味全上壘率0.314、長打率0.351，OPS為0.665，中信上壘率0.317、長打率0.308，OPS為0.625，雙方的差距並不大；而整季通算，更是中信打擊優勢，他們繳出六隊之冠的OPS+110.4，手握最高的上壘率與打擊率，不過純長打率未有優勢。

但到了台灣大賽的落差更加明顯，中信6戰上壘率0.198、長打率0.175，換算OPS僅0.373，相較例行賽與味全交手的0.625，下降巨大，其中上壘率跌破兩成，代表打線不僅缺少長打，連持續製造得分機會都很困難，中信在首戰、第3戰與第6戰都遭完封，創下單屆台灣大賽同隊3度被完封紀錄。

大賽進攻跳水

中信差距較大的打者包含下半季打出佳績的年輕雙箭頭：張仁瑋與張士綸，雙張在中信上半季低迷時挺身而出、強勢接班，張士綸繳出陣中主力次高的OPS+，張仁瑋則排第4高，但台灣大賽雙張上壘率都不滿1成；中生代的黃韋盛也連兩年大賽神隱，季賽還有平均以上的攻擊表現，台灣大賽19打席僅1支短程安打，滾飛比達到2.25。

中信與味全的進攻結果也不同，中信在台灣大賽進攻結果轉為殺傷力較小的滾地球，滾飛比達到1.3，近6成擊球都是滾地球，而味全則是把球往空中打，創造了3發全壘打，中信6戰全壘打掛蛋。

投手差距

投手一直是味全整個賽季的優勢，投手群6戰合計僅讓對手擊出28支安打，WHIP（每局被上壘人次）僅0.72，味全壓制力不僅靠三洋投，土投包含林子昱、李超、林凱威、黃暐傑都繳出不俗的成績。

洋投中貢獻最大的是梅賽鍶，他代表味全出戰2次先發，總共14局的投球僅被打7支安打、僅失1分，味全多年老將鋼龍也表現出色，他先發的場次繳出7局無失分，僅被打一支短程安打、沒有保送，堪稱宰制中信打線。

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