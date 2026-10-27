聽新聞
0:00 / 0:00
中職／台灣大賽防禦率10.13 呂彥青：我會繼續嬉皮笑臉
中信兄弟隊昨天在台灣大賽遭味全龍隊淘汰，牛棚左投呂彥青深夜發文感謝球迷並表示，「明年我會繼續在場上嬉皮笑臉。」
兄弟本土投手群在台灣大賽成績不理想，呂彥青防禦率更是高達10.13，兩度沒有抓下出局數就退場，他發文寫道，「人生不會每次都照自己的劇本走，唯有在當下全力以赴，才不會留下遺憾。」
呂彥青感謝球迷：「今年一直陪伴我們的球迷們，謝謝你們，你們辛苦了。人生不會每次都照著自己的劇本走，唯有在當下全力以赴，才不會留下遺憾。」
呂彥青通常在場上無論表現好壞，都會帶著笑容，他也表示，「感謝很多人的鼓勵，你們的私訊，我都有在看，放心，我很好的，明年我會繼續在場上嬉皮笑臉。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。