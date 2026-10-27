中職／台灣大賽防禦率10.13 呂彥青：我會繼續嬉皮笑臉

中信兄弟隊昨天在台灣大賽遭味全龍隊淘汰，牛棚左投呂彥青深夜發文感謝球迷並表示，「明年我會繼續在場上嬉皮笑臉。」

兄弟本土投手群在台灣大賽成績不理想，呂彥青防禦率更是高達10.13，兩度沒有抓下出局數就退場，他發文寫道，「人生不會每次都照自己的劇本走，唯有在當下全力以赴，才不會留下遺憾。」

呂彥青感謝球迷：「今年一直陪伴我們的球迷們，謝謝你們，你們辛苦了。人生不會每次都照著自己的劇本走，唯有在當下全力以赴，才不會留下遺憾。」

呂彥青通常在場上無論表現好壞，都會帶著笑容，他也表示，「感謝很多人的鼓勵，你們的私訊，我都有在看，放心，我很好的，明年我會繼續在場上嬉皮笑臉。」