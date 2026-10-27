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中職／龍隊奪冠不變鐵壁 李凱威連75次守備無失誤低調攀二壘史上第一

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊李凱威。圖／味全龍隊提供
味全龍隊李凱威。圖／味全龍隊提供

味全龍隊回歸兩度奪冠，不變的是「低調人」李凱威固若金湯的守備，兩年合計75次守備機會0失誤，默默刷新總冠軍賽二壘連續守備機會無失誤紀錄。

李凱威2023年總冠軍賽40次守備機會0失誤，這是扣除接球機會最多的一壘、捕手以外，單屆台灣大賽守備率「1」的最多守備機會；本屆6戰追加35次守備機會，以總冠軍賽連續75次守備機會沒有失誤，將龍隊前輩洪正欽締造的68次擠落第二，第三、四名都是黃衫軍，分別是陳江和64次、岳東華62次。

李凱威指出，相比起來，2023年的守備考驗較大，因為今年都在台北大巨蛋，彈跳上比較好掌握，處理起來會比較有把握，「不管怎樣，都是很專注在比賽中。」

拿下第一冠的2023年，李凱威未婚無子，3年過去，如今已是人夫兼二寶爸，被問到是否變得更加成熟了，他給出無法反駁的答案，「我一直都很成熟啊！」

龍隊今年從3勝0敗打到一度只剩1勝優勢，李凱威不諱言壓力上身，「一開始3：0，後面失利兩場，感覺又和23年很像，隨時都有被翻盤的可能，一定會有壓力，還沒拿到第四勝之前一定有壓力。」但他笑說倒是不像郭天信到失眠的程度，「我是睡得還滿好的，只有剛回去時可能還在亢奮，會比較睡不著。」

游擊防區同樣有紀錄在延續中，兄弟江坤宇在2020年第6戰發生失誤，之後又參與了5次爭冠，早在2024年打完累積連71次守備機會無失誤已是史上第一，如今已經推進到125次，持續推高「阿坤障礙」。

李凱威 中職 岳東華

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