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【重磅快評】魏應交鬧笑話 味全龍總冠軍蒙塵

聯合報／ 主筆室
中華職棒總冠軍賽在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，本該是榮耀時刻，但卻因頂新集團「二董」魏應交的一番言論惹議。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，本該是榮耀時刻，但卻因頂新集團「二董」魏應交的一番言論惹議。記者余承翰／攝影

味全龍昨晚奪下中職總冠軍，本該是榮耀時刻，頂新集團「二董」魏應交卻嗨到語出驚人，「給兄弟一點機會、一點希望」，還感謝總教練葉君璋「精心策劃」。此話一出，不只惹怒球迷，更把兩隊球員的場上拚戰，變成老闆慶功宴的笑料；味全龍好不容易贏來的總冠軍，竟因自家老闆的言論蒙上陰影。

今年台灣大賽，味全龍先拿下三連勝，中信兄弟隨後連追兩場，將戰局逼入第六戰，最後味全龍才以6比0擊敗對手封王。味全多打兩場滿場的主場比賽，雖然吞敗，但粗估票房可多進帳上億元。

球賽不論勝負，重點在運動家精神，魏應交卻以「精心策劃」形容比賽過程，彷彿一切都是「照劇本演出」，失去分寸的發言當然讓球迷炸鍋，難道職棒比賽只是企業主的賺錢道具？

球迷買票進場，不是來看老闆寫好的劇本，而是相信每一球、每一分都是真實競技。球員日復一日訓練，承受傷痛與壓力，教練團反覆研究戰術，才成就一場場精彩賽事。魏應交幾句話被解讀暗示可控制比賽，讓球員的努力成了陪襯，也傷害國球的尊嚴，把死忠球迷當傻子。

中職會長蔡其昌也公開表態，不認同魏董的言論。台灣棒球好不容易從低谷走到今天的榮景，公眾人物、聯盟與球團的發言都必須謹慎，才能守住得來不易的成果。連聯盟會長都必須重話表態，足見不是味全公關一句「只是輕鬆、幽默的發言」，就能輕輕帶過的公關危機。魏應交雖為失言道歉，但道歉只是止血表象，真正的問題是，球團高層是否明白自己傷害了什麼？

台灣職棒走過假球案的多年低潮，多少球員、教練與球迷不離不棄，才讓中職重新吸引大批觀眾進場？今年總冠軍賽掀起熱潮，是整個棒球環境共同努力的成果，不是企業主一個人的功勞。一句輕率言論，讓外界對比賽公平性產生不必要的聯想，電影少林足球那句「裁判、球證、旁證都是我的人」，是運動界最大的嘲諷。

球迷在社群怒嗆，「球員在場上拼命，老闆在後面放火」、「原本開開心心封王，直接被一句話毀了」、「賣假油不要變打假球」。

多數國人不曾忘記，魏家與味全的品牌曾被打上大問號。2013年大統混油事件、2014年強冠餿水油及頂新劣質油品風暴，接連重創台灣食安，司法判定雖有差異，但魏家在台灣社會至今仍留下油品風暴的負面印象。

如今，味全龍靠球員實力登頂總冠軍，原本是企業重新累積社會信任的機會。魏應交的失言，卻再度喚醒外界對於魏家過往爭議的記憶，球隊成績難以拉抬母企業信譽。棒球不是企業主的私人舞台，球員用汗水贏得的榮耀，應該得到最基本尊重，魏應交一句失言，讓味全龍的總冠軍光環蒙塵。

職業賽事總冠軍令人感動，因為這是球員一生懸命拚搏的記錄。在台灣球迷心目中，棒球是何其神聖的運動，可以凝聚團結、跨越黨派，絕對不只是商業活動；魏家若想贏回球迷的心，就該用實際行動尊重棒球，而不是把國球當成企業的搖錢樹，否則當初何必重返球場？

味全龍 味全 冠軍

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