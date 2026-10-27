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中職／頂新魏董1句「精心策畫」傷害2隊 蔡其昌：和球迷一樣無法認同

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒總冠軍賽在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，中職會長蔡其昌（右）頒發總冠軍獎盃，總教練葉君璋（左）高高捧起。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，中職會長蔡其昌（右）頒發總冠軍獎盃，總教練葉君璋（左）高高捧起。記者余承翰／攝影

味全龍隊奪冠的喜悅，因為頂新集團董事長魏應交「精心策畫」、「給兄弟一點機會」爭議發言失焦，中職會長蔡其昌也對此回應，「與所有球迷一樣不能認同！」盼各界細心呵護台灣棒球環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龍隊在總冠軍賽6戰終結戰線，喜奪隊史第6冠，然而在回到休息室後的慶祝卻燒出爭議事件，魏應交與全隊喊話致詞時提到，「我們第四場輸了，第五場我們又輸了，其實我心裡面在想，因為我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望，這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷、更多的象迷一起來參與我們每一場。」以及「我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃，才能有今天的成果。」

這番言論迅速引爆各界不滿，而龍隊也對此發出聲明回應，「在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容系列賽的起伏，然而相關言詞確實失當，未能妥善拿捏分寸，魏董事長對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。」

蔡其昌也對此表態，「有關魏董賽後慶功宴上的發言，我跟所有球迷一樣不能認同！」他提到，「這樣的發言，受傷害的是味全龍與中信兄弟兩隊努力在賽場上拼鬥的教練球員們，以及每一位熱情的球迷朋友。雖然魏董已經公開為失言道歉，我還是要再次表達，台灣棒球好不容易從低谷走到今天的榮景，公眾人物、聯盟、球團的發言都必須非常謹慎，才能守住得來不易的成果。」

蔡其昌表示，「今年總冠軍賽已經落幕，大家的心情各有不同，但台灣棒球還有好長的路要走，我們一起努力細心呵護，再次謝謝所有愛護中華職棒的球迷朋友。」

蔡其昌 中職 頂新

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