中職／張政禹技壓張士綸 喊話老弟「明年再來」

味全龍隊游擊手張政禹在總冠軍賽攻守俱佳，不但打擊率三成三三、攻下六分打點，還多次出現關鍵守備，為球隊守住勝利，獲選優秀球員，尤其和效力中信兄弟隊的弟弟張士綸同場較勁，兩人首次在爭霸戰硬碰硬成為焦點，張政禹說：「很開心拿到冠軍，也期待明年和弟弟再次頂峰相見。」

張政禹表示，三連勝後被兄弟追回兩勝，當時真的捏一把冷汗，他們是可敬的對手，輸掉三場比賽還能二連勝，真的很厲害，最後能贏下冠軍很感動，不管教練團還是球員，每個人表現都很好。

回顧這次總冠軍賽奮戰過程，尤其不斷攻下打點，張政禹說：「沒想太多，就是很想拿冠軍，知道自己可以做到，感謝隊友留在壘上，讓自己可以有進帳打點的機會。」

哥哥開心抱回總冠軍，弟弟卻是失望離開台北大巨蛋，張政禹認為這對張士綸是很棒的經驗，希望他繼續加油，明年會看淡一些事情；張政禹形容自己「長大了」，隊上很多一起走過來的選手，今年知道該做什麼，盡量打好每場比賽，所有人都辛苦一整年，最後享受封王喜悅。

另外，古久保健二去年領軍樂天桃猿隊奪下隊史第八冠，今年跳槽龍隊擔任一、二軍巡迴統籌教練，再度扳倒兄弟嘗封王滋味，他說：「隊上選手都動起來了，大家非常辛苦，拿到冠軍沒問題，但平野（兄弟總教練平野惠一）風格也很厲害。」