中職／葉君璋保住帥印？領隊丁仲緯：會延續下去

第二度率領味全龍隊登頂總冠軍，總教練葉君璋賽後情緒激動，他說感動是來自看球員成長。回顧今年走來，葉君璋坦言發生許多事情，造成球團、球迷困擾，「我少講一些話，應該會好一點，可能在這方面我還要再成長。」

龍隊重組以來，葉君璋為唯一教頭，先在二○二三年率領還稚嫩的龍隊奪冠，然而過去兩年都被擋在季後賽門外，葉君璋的主帥大位一度被認為岌岌可危，今年用另一座金盃穩固自己的位置。領隊丁仲緯表示，多年來一直和葉總換約，目前也是複數年合約，會延續下去。

葉君璋說，球隊剛組成幾年，球員都很年輕，由教練帶著選手一起成長，「到了今年，我覺得是球員給我這個機會（總冠軍）。」他說以前看選手上場，自己心裡也很緊張，但現在自己是充滿自信，「我知道他們一定可以把比賽狀況處理好。」

龍隊今年在上半季戰績一路獨走，但戰績發燒同時爭議話題也不少，葉總多次發言都成為熱議話題、延燒數日。葉君璋不諱言，「一整年下來發生很多事情，造成球團、球迷困擾，的確是有一些壓力。」他苦笑說：「我少講一些話應該會好一點，可能在這方面我還要再成長。」

他提到，公司一直都是抱持希望他們多學習、持續成長的態度，協助他到海外進修，接下來計畫要造訪軟銀、美國和一個「秘密的地方」。葉君璋說：「其實我是一個愛看書的人，從書裡我知道應該怎麼做，不要說幫到球隊，至少不要成為球隊的負擔。」