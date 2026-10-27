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中職／平野「去留由球團判斷」 最快這天會有結果

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
中信兄弟總教練平野惠一（中）。記者余承翰／攝影
中信兄弟總教練平野惠一（中）。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊在中職史上首次「龍象爭霸戰」失利，爭取隊史第十一冠夢碎，全隊昨天賽後氣氛低迷，大部分球員低調離開台北大巨蛋，不願接受媒體採訪。總教練平野惠一簡短表示，感謝球迷支持、選手拚命，自己將會承擔起未能贏得總冠軍賽的所有責任。

平野前年領軍兄弟首季就封王，去年在總冠軍賽不敵樂天桃猿隊，今年又遭味全龍隊扳倒，對於去留問題回應：「十一月八日（亞冠熱身賽）之後再交給球團判斷。」

兄弟在總冠軍賽三連敗後二連勝，昨天一度有機會逼和系列賽，但八局下遭龍隊狂攻五分，確定無法挽回戰局，大巨蛋外野看台爆滿的兄弟球迷變得一片沉默，平野賽後率領球員向他們鞠躬致敬，全隊帶著沉重的腳步黯然離場。

平野恭喜龍隊奪冠，也謝謝球迷熱情進場，「真的是很厲害的加油聲，都有傳達給選手，感謝球迷一整年支持，選手也都拚了命。」

兄弟洋投勝騎士昨天投五局失一分，總冠軍賽兩場先發任務都吞敗，但防禦率二點二○仍夠水準，獲選優秀球員，他失望說：「無法拋下這種悲傷的情緒，必須好好共存，未來繼續前進。」

勝騎士坦言，以前從未這麼密集登板，但總冠軍賽張力十足，讓他腎上腺素爆發，昨天投球就是全力以赴、放手一搏，把所有精力放進去。他說：「輸球的感覺不好，不只自己、全隊都是，也要恭喜龍隊拿到總冠軍。」

中信兄弟 兄弟 平野惠一

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