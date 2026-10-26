中職／最難忘賞兄弟3個0 蔣少宏這次沒錯過紅色彩帶美景合照

味全龍隊不讓戰線繼續延長，今天以6：0擊敗中信兄弟隊，6戰登頂總冠軍，捕手蔣少宏不僅打擊表現搶眼，上次奪冠消失在紅色彩帶拋下瞬間的照片中，這次得知有拍到自己，蔣少宏也笑說：「有吼！終於！」

蔣少宏系列賽繳出4成打擊率，15打數敲出6安打，包括今天在第八局將兄弟一棒擊沉的兩分砲，在今年總冠軍賽化身強打捕手。

談到兩次奪冠差異，蔣少宏說：「不一樣的點是，我們這個系列賽對手3個0（3場完封勝），印象最深刻就是這部分，也展現我們投手很厲害的部分。」至於在總冠軍賽首度開轟，他坦言沒想過，但這是人生清單之一，「很開心今天達成，23年差一點，打到全壘打牆彈回來。」

有趣的是，龍隊2023年奪冠時，最後一個出局數為本壘後方界外球，蔣少宏衝去完成接殺，也因此錯過第一時間跑向洋投布里悍的時機點，由劉基鴻跳到布里悍身上，成為紅色彩帶飄落的C位主角，而蔣少宏這一刻還在遙遠的本後。

這回蔣少宏沒再錯過這張合照機會，「這次和凱威有做一個結尾，後面水來了，我就趕快跑走了，因為穿著護具和手套，盡量讓那些不要濕掉。」得知確實有拍到自己，他笑說：「有吼！終於！上次我在最遠的位置、在本後。」