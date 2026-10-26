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中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 味全二董魏應交道歉了

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中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 魏應交道歉了：未妥善拿捏分寸

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
2026中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）第6戰26日在台北大巨蛋登場，味全龍隊成功拋下封王彩帶，總教練葉君璋（前中）、頂新集團創辦人之一魏應州（前左）等球團成員繞行球場，感謝球迷支持。 中央社
2026中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）第6戰26日在台北大巨蛋登場，味全龍隊成功拋下封王彩帶，總教練葉君璋（前中）、頂新集團創辦人之一魏應州（前左）等球團成員繞行球場，感謝球迷支持。 中央社

味全龍隊奪冠賽後火速燒出爭議，味全集團二董魏應交一席「精心策畫」、「給兄弟一點機會」，引爆不滿聲浪，龍隊球團發出聲明，魏應交對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。

龍隊在總冠軍賽6戰終結戰線，喜奪隊史第6冠，然而在回到休息室後的香檳慶祝卻燒出爭議事件，魏應交與全隊喊話致詞時提到，「我們第四場輸了，第五場我們又輸了，其實我心裡面在想，因為我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望。」

魏應交說：「這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷、更多的象迷一起來參與我們每一場。」以及「 我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃，才能有今天的成果。」

言語之中表態兄弟拿到的兩場勝利，是來自龍隊「精心策畫」，操弄勝負的言論，迅速引爆各界不滿，而龍隊稍早發出聲明回應，向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。

味全龍隊聲明如下：

針對魏應交董事長於封王香檳慶祝會上的發言，當時在封王的喜悅與歡樂氣氛下，以較為輕鬆、幽默的方式形容系列賽的起伏，然而相關言詞確實失當，未能妥善拿捏分寸，魏董事長對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。

每一場比賽，都是教練團與球員全力以赴，一球一分努力拚出的成果。這座總冠軍得來不易，每一份努力都值得尊重。也特別感謝中信兄弟展現的拚戰精神，成就如此精彩的台灣大賽。再次感謝所有球員、教練團及一路支持的球迷，期盼大家共同珍惜這份屬於台灣棒球的感動與榮耀。

兄弟 中職 味全龍

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