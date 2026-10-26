中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 魏應交道歉了：未妥善拿捏分寸

味全龍隊奪冠賽後火速燒出爭議，味全集團二董魏應交一席「精心策畫」、「給兄弟一點機會」，引爆不滿聲浪，龍隊球團發出聲明，魏應交對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。

龍隊在總冠軍賽6戰終結戰線，喜奪隊史第6冠，然而在回到休息室後的香檳慶祝卻燒出爭議事件，魏應交與全隊喊話致詞時提到，「我們第四場輸了，第五場我們又輸了，其實我心裡面在想，因為我們龍象大戰應當給兄弟一點機會、一點希望。」

魏應交說：「這個希望留著，我們以後的龍象大戰會更精采，也會有更多的龍迷、更多的象迷一起來參與我們每一場。」以及「 我們每一場在大巨蛋都是4萬人，所以這是要謝謝葉總教練精心的策劃，才能有今天的成果。」

言語之中表態兄弟拿到的兩場勝利，是來自龍隊「精心策畫」，操弄勝負的言論，迅速引爆各界不滿，而龍隊稍早發出聲明回應，向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。