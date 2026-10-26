中職／張政禹期待再和弟弟頂峰相見 「張士綸會看淡一些事情」

味全龍隊游擊手張政禹在總冠軍賽打擊率3成33、攻下6分打點，獲選系列賽優秀球員，和效力中信兄弟隊的弟弟張士綸同場較勁也成為焦點，他說：「很開心拿到冠軍，也期待明年和弟弟再次頂峰相見。」

張政禹表示，3連勝後被兄弟追回兩勝，當時真的捏一把冷汗，他們是可敬的對手，輸掉3場比賽還能2連勝，真的很厲害，最後能贏下冠軍很感動，不管教練團還是球員，每個人表現都很好。

回顧總冠軍賽奮戰過程，張政禹說：「沒想太多，就是很想拿冠軍，知道自己可以做到，感謝隊友留在壘上，讓自己有攻下打點的機會。」

張政禹嘗到封王滋味，張士綸卻是失望離開台北大巨蛋，張政禹認為這對弟弟是很棒的經驗，希望他繼續加油，明年會看淡一些事情；張政禹也形容自己「長大了」，隊上很多一起走過來的選手，今年知道該做什麼，儘量打好每場比賽，所有人都辛苦一整年，最後享受封王喜悅。