快訊

金鐘61／楊祐寧6度入圍終摘獎！憶亡父「我最近跟他不太熟」逼哭全場

金鐘61／戲劇類得獎名單一次看！秦漢奪迷你劇集男主角獎

中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 味全二董魏應交道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「少講一些話會好一點」 葉君璋感動球員長大：我也要再成長

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，中職會長蔡其昌（右）頒發總冠軍獎盃，總教練葉君璋（左）高高捧起。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，中職會長蔡其昌（右）頒發總冠軍獎盃，總教練葉君璋（左）高高捧起。記者余承翰／攝影

味全龍隊6戰登頂總冠軍，總教練葉君璋賽後情緒激動，他說感動是來自看球員成長。回顧今年走來，葉君璋坦言發生許多事情，造成球團、球迷困擾，「我少講一些話，應該會好一點，可能在這方面我還要再成長。」

龍隊回歸以來，葉君璋為唯一教頭，先在2023年率領這支年輕的龍隊奪冠，然而過去兩年都被擋在季後賽門外，陸續經過FA採購、洋投升級，終於在今年等到開花結果。

葉君璋說，球隊剛組成前幾年，球員都很年輕，由教練帶著選手一起成長，「到了今年，我覺得是球員給我這個機會（總冠軍）。」他說，以前看選手上場，自己心裡也很緊張，但現在自己是充滿自信，「我知道他們一定可以把比賽狀況處理好。」

龍隊今年在上半季戰績一路獨走，但戰績發燒同時爭議話題也不少，葉總多次發言都成為熱議話題、延燒數日。葉君璋不諱言，「壓力大喔？當然會啊！一整年下來發生很多事情，造成球團、球迷困擾，的確是有一些壓力。」他苦笑說：「我少講一些話應該會好一點，可能在這方面我還要再成長。」

他也提到，公司一直都是抱持希望他們多學習、成長的態度，也協助他到海外進修，接下來也計畫要造訪軟銀、美國和一個「秘密的地方」。葉君璋說：「其實我是一個愛看書的人，從書裡我知道應該怎麼做，不要說幫到球隊，至少不要成為球隊的負擔。」

味全龍隊奪下中華職棒總冠軍，總教練葉君璋（左）確定延續合約。記者余承翰／攝影
味全龍隊奪下中華職棒總冠軍，總教練葉君璋（左）確定延續合約。記者余承翰／攝影

葉君璋 中職 味全龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／嘿嘿嘿嘿！葉君璋隔3年再帶龍隊登頂 張政禹最後一條髮辮留給他

中職／葉君璋領軍封王確定延續合約 丁仲緯：希望他繼續帶領球隊

中職／球員到教頭26年橫跨4隊 葉君璋生涯9冠穿過黃衫

中職／眼睛閉上都是球隊 「龍圈圈」背後的郭天信操碎了心

相關新聞

中職／紅色彩帶飄落大巨蛋！龍隊6戰終結兄弟 奪隊史第6冠

台北大巨蛋第一次的封王彩帶流瀉而下，榮耀屬於味全龍隊，今天以6：0擊敗中信兄弟隊，系列賽4勝2敗作結，龍隊拿下隊史第6冠，兄弟「讓3追4」劇本只能留在夢裡，連兩年都於總冠軍賽落敗，隊史第10度屈居亞軍。

中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 魏應交道歉了：未妥善拿捏分寸

味全龍隊奪冠賽後火速燒出爭議，味全集團二董魏應交一席「精心策畫」、「給兄弟一點機會」，引爆不滿聲浪，龍隊球團發出聲明，魏應交對此次失言深感歉意，並誠摯向兩隊球員、教練團及所有關心台灣棒球的球迷朋友致歉。

中職／葉君璋領軍封王確定延續合約 丁仲緯：希望他繼續帶領球隊

味全龍隊今天奪下隊史第6座總冠軍，領隊丁仲緯今天在封王儀式後表示，非常感謝總教練葉君璋的付出，希望他繼續帶領球隊， 主要目標就是打造長期競爭力的球隊，葉總是很有能力的教頭。

中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

中信兄弟隊在0勝3敗絕境力拚史無前例的逆轉劇本，最終仍在台灣大賽第6戰遭到淘汰，隊史第10度在總冠軍賽落敗，「亞軍」次數追上冠軍數。

中職／球員到教頭26年橫跨4隊 葉君璋生涯9冠穿過黃衫

味全龍隊今天在總冠軍賽第6戰以6：0擊敗中信兄弟隊，奪下隊史第6座總冠軍，也是總教練葉君璋過去球員時期、領軍生涯第9座總冠軍，其中5座在龍隊登頂。

中職／為總冠軍賽落敗扛責 平野惠一談去留：交給球團判斷

中信兄弟隊兵敗總冠軍賽，總教練平野惠一賽後短暫受訪，感謝球迷支持、選手拚命，也強調自己將會承擔起未能贏得總冠軍賽的所有責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。