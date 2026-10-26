中職／感謝中信兄弟球迷不離不棄 中信證券全台送千份雞排珍奶

2026年球季中信兄弟球員們揮別上半季的低迷，在下半季逆轉封王，並在延長賽及台灣⼤賽全⼒以赴、奮戰到底感動無數球迷。為感謝球隊及球迷⼀整年的熱情投入，中國信託證券特別舉辦「感謝中信兄弟球迷，不離不棄！」感恩活動，於10月28日在全台⼗家分公司同步發送雞排及珍珠奶茶各100份，共計1000份，邀請球迷⼀起回顧精彩球季，並相約明年繼續為中信兄弟加油。

中國信託證券表⽰，今年球季中信兄弟⼀路拚戰到底，走過上半季的⾕底，在下半季開始時不被看好，到最後越戰越勇，每⼀場都讓球迷⾒證永不放棄的兄弟精神，展現出強⼤韌性；團隊精神與不服輸的態度，更感動及凝聚廣⼤球迷應援⾄最後⼀刻，球隊帶來的感動與凝聚⼒早已超越勝負。

透過最具代表性的台灣美食雞排與珍珠奶茶，中國信託證券感謝球迷對中信兄弟在整個賽季不離不棄，也向全體教練團及球員致上最⾼敬意，並邀請球迷穿上球衣、或帶著相關應援周邊或任⼀本年度中信兄弟球賽票根，即可⾄全台中國信託證券分公司兌換。每家分公司前50名象迷可額外獲得「中國信託證券X中信兄弟」限量聯名⾏李箱摸彩券一張，每間分公司將抽出5位幸運兒。

此外，也邀請PS女孩（Passion Sisters）⾄台北忠孝分公司、台中⽂⼼分公司及⾼雄分公司活動現場，⼀同為中信兄弟在今年賽場上的精采表現喝采，感謝球迷⼀路相挺。

中國信託證券更推出「兄弟你挺，投資我挺！」開⼾活動，即⽇起⾄12月31日有機會獲得兄弟周邊好禮，加碼感謝球迷。未來也將持續⽀持台灣體育賽事，攜⼿球迷與中信兄弟共同迎接新的挑戰。