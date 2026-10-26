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中職／味全龍奪中職總冠軍 台新新光金推封王優惠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金控贊助味全龍奪得中職總冠軍，總經理林維俊（中）亦在冠軍系列賽事中親自到場為球隊加油。圖／台新新光金提供
台新新光金控贊助味全龍奪得中職總冠軍，總經理林維俊（中）亦在冠軍系列賽事中親自到場為球隊加油。圖／台新新光金提供

台新新光金控贊助的中華職棒味全龍隊，在今天的龍、象之爭以6比0拿下第四勝，摘下年度總冠軍，也是隊史的第六座冠軍獎盃。為慶祝味全龍封王，台新新光金控旗下子公司推出多項限時優惠與抽獎活動，要與客戶一同分享喜悅。

台新銀行推出台新卡友於活動期間領取專屬優惠券，不限通路單筆刷卡消費達888元，即可抽台新Point 5000點；新光人壽與台新證券也同步於官方臉書平台進行線上抽獎活動，民眾完成指定任務，即可抽味全龍周邊商品、超商300元禮券等好禮；台新投信則自26日起，提供指定基金商品享申購0元手續費活動；台新育樂也在臺北台新戰神官方商城推出「DRAGONS 當紅不讓系列」促銷活動，凡於活動期間購買指定聯名商品，即可享有 66 折優惠。

台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金控攜手台新銀行、新光人壽、台新證券、台新投信等子公司，秉持「認真、創新、永續」的企業精神，在今年擴大對味全龍隊的贊助，並與球隊舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」、「新光亞洲音樂祭」等多項主題活動，為球隊挹注新動能。看到球隊封王，奪得隊史第六座冠軍獎盃，林維俊表達台新新光金控深感與有榮焉。

台新新光金控長期支持國內運動發展，除職棒、職籃外，也投入空手道、跆拳道、女子高球、女子路跑、健走、霹靂舞及電競等多元運動領域，鼓勵選手追求卓越。在今年9月的名古屋亞運中，所支持的空手道選手石政中、田欣兒、洪芷暄及女子高球選手錢珮芸，分別奪得獎牌為國爭光，台新新光金控也頒發合計逾200萬元的獎勵金，肯定選手的努力與傑出表現。林維俊強調，台新新光金控將持續整合集團資源，以具體行動支持運動發展，成為選手最值得信賴的智慧好夥伴。

味全龍 台新新光金 冠軍

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