中職／葉君璋領軍封王確定延續合約 丁仲緯：希望他繼續帶領球隊

味全龍隊今天奪下隊史第6座總冠軍，領隊丁仲緯今天在封王儀式後表示，非常感謝總教練葉君璋的付出，希望他繼續帶領球隊， 主要目標就是打造長期競爭力的球隊，葉總是很有能力的教頭。

葉君璋從2019年起擔任龍隊總教練，2023年和今年奪下總冠軍，丁仲緯表示，多年來一直和葉總換約，目前也是複數年合約，會延續下去。

龍隊今年包括伍鐸在內動用5名洋將，丁仲緯強調這是球團累積數據、經驗，以及情蒐團隊的努力，感謝洋投的付出，最後有好的結果；他認為能夠奪下總冠軍的主因是「隨時有人跳出來當英雄」，得分效率提高不少，和2023年奪冠相較，今年球員更成熟了。

今年總冠軍賽6戰破紀錄23萬615人次進場，龍隊擁有4場主場，丁仲緯估算票房和商品收入應該達到兩億元以上，明年希望多安排台北大巨蛋的比賽；至於總冠軍賽第7戰原定在桃園球場進行，今天封王後也確定不必移動，他說：「感謝猿隊很快就答應使用他們的場地，最後不必過去，這對雙方都是好的結果。」