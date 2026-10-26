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中職／眼睛閉上都是球隊 「龍圈圈」背後的郭天信操碎了心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，在系列賽中以4勝2敗勝出，奪得隊史第6冠，賽後郭天信（中）與球員及教練們一同繞場向球迷致意。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊以6:0擊敗中信兄弟，在系列賽中以4勝2敗勝出，奪得隊史第6冠，賽後郭天信（中）與球員及教練們一同繞場向球迷致意。記者余承翰／攝影

味全龍隊隊長吉力吉撈．鞏冠缺陣，郭天信負責凝聚起全隊的心，龍隊奪冠賽後，他承認自己的雙面行徑，「我一直提醒大家早點睡、要打三點，但其實我根本睡不著。」他說眼睛一閉上，都是球隊的畫面，滿腦子想著自己該怎麼做可以幫助隊友，直到奪冠賽後忍不住眼淚，他笑說：「反正大家都說我愛哭包，沒差。」

今年例行賽在隊長吉力吉撈因傷長期缺陣情況下，儘管並無「代理隊長」職稱，但實際上就是由郭天信負責帶領團隊，不管球隊勝敗，將團隊每一顆心緊緊相繫；季後賽龍隊未帶狀況不佳的吉力吉撈，因此繼續由郭天信主持賽後「龍圈圈」，在場上也時常被捕捉到「天哥」可靠的一面，像是搭著曾聖安的肩膀暖心叮嚀後再使出摸頭殺，扮演學弟的定心丸。

2023年的莽撞少年，如今成為最值得信賴的大哥，郭天信坦言，吞下第1敗時感覺還好，因為還有差距，但昨天輸掉後就難以平靜下來，「我賽後一直提醒大家要早點睡覺、要打三點，但其實我根本睡不著，我一直在想要怎樣讓球隊氣氛不要掉下來。」

郭天信說：「眼睛一閉上，就是球隊畫面，我應該怎麼做，才能幫到大家。」他直到早上6點才入眠，早上9點多又要起床準備比賽。

郭天信回想2023年的自己，就是傻傻地衝，「今年一開始就不一樣，因為我們隊長不在，陣中比我小的還不少，我希望他們可以在這個比賽學到東西，真的上了場不要緊張，我開始會想這些東西，會去想他們今天比完心情會怎樣，我應該怎樣幫到他們。」

今天贏球之後，終於可以放下這些情緒，郭天信賽後忍不住眼淚，他自嘲：「我就這樣啊！反正大家都說我愛哭包，沒差。」

郭天信 中職 眼睛

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