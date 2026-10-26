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中職／味全龍封王推優惠 期待創造更多驕傲時刻

中央社／ 台北26日電
味全龍商城先推出封王優惠。 味全龍提供
味全龍商城先推出封王優惠。 味全龍提供

味全龍隊奪得今年中華職棒總冠軍，頂新集團與合作夥伴推出封王優惠，頂新「大董」魏應州今天特別到場勉勵，期待龍隊創造更多驕傲時刻。

味全龍奪得隊史第6冠、復出後第2冠，頂新集團創辦人之一的魏應州賽後感謝球迷不離不棄的應援，要將這座冠軍獻給龍迷，「重返球場到今天，無論順境、逆境，始終有你們的陪伴支持，才有現在的榮耀。」

魏應州也特別感謝三弟、「三董」魏應充，推動味全龍復出，讓球迷夢想得以再次實現，四兄弟也有共同想法，未來集團將投注更多心力在基層棒球，培育更多球員，在國際舞台發光發亮。

味全龍總教練葉君璋表示，感謝大董、二董、三董、四董，還有球員、教練以及所有工作人員、味全龍球迷，「因為有你們，我才能參與這個榮耀，味全龍加油。」

味全龍球團也宣布封王優惠，包含味全食品、手機品牌HONOR、全家便利商店、王道銀行、台新銀行、AirAsia等超過30家合作夥伴都將推出相關活動，另外台北在地近百家「味全龍應援店」也有封王慶祝活動，詳見味全龍官方粉絲專頁。

味全龍 頂新 魏應充

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