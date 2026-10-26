中職／勝騎士無法拋下悲傷情緒 希望明年再和兄弟一起打拚

中信兄弟隊今天在總冠軍賽第6戰落敗，挑戰隊史第11冠失利，洋投勝騎士先發5局失1分承擔敗投，賽後難掩失望，他說：「無法拋下這種悲傷的情緒，必須好好共存，未來繼續前進。」

勝騎士在總冠軍賽首戰先發7局失3分，優質表現吞敗，今天背水一戰再嘗敗投，系列賽防禦率2.20仍夠水準，獲選總冠軍賽兄弟優秀球員，但被大批媒體包圍採訪時，臉上完全沒有笑容，對兄弟無法封王十分難過。

他說：「以前從未這麼密集登板，但總冠軍賽張力十足，腎上腺素爆發，才能投這麼多次。」

勝騎士今天退場時，兄弟只落後1分，味全龍隊8局下狂攻5分，兄弟大勢已去；他表示，這場比賽的心態就是全力以赴、放手一搏，把所有精力放進去，全力幫助球隊贏球，可惜未拿到勝利。

他說：「輸球的感覺不好，不只自己、全隊都是，也要恭喜龍隊拿到總冠軍，他們很努力打出好表現，值得這座冠軍。」

勝騎士2023年來台發展，效力統一獅隊兩年後轉戰兄弟，今年例行賽投出11勝7敗、防禦率3.08；他表示，覺得本季表現還不錯，身體感覺很好、很健康，才能拚到冠軍賽，一直投到現在，「明年還想繼續拚，喜歡競爭和贏球的感覺，希望再和這群兄弟一起努力，接下來看經紀人怎麼談。」