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中職／嘿嘿嘿嘿！葉君璋隔3年再帶龍隊登頂 張政禹最後一條髮辮留給他

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊張政禹(左)3局下敲出先馳得點的安打。記者余承翰／攝影
味全龍隊張政禹(左)3局下敲出先馳得點的安打。記者余承翰／攝影

味全龍隊歷經6戰淘汰中信兄弟隊，登頂中職37年總冠軍，也是葉君璋教頭生涯第3冠，張政禹奪系列賽勝隊優秀球員，由葉總為他剪掉代表完成封王目標的最後一條辮子。

葉君璋執教首冠來自2016年義大犀牛隊，接下來在2023年龍隊再嘗冠軍滋味，也成史上首位率領兩支不同球隊奪冠的總教練；今年再度帶領龍隊稱霸，葉總賽後也紅了眼眶。

張政禹獲頒優秀球員，領獎之際喊：「還有一個儀式還沒做」，指的正是他的最後一根辮子還沒剪，他將最後一根髮辮交給葉總執刀。

張政禹坦言：「前兩場沒有拿下，確實捏把冷汗，今天拿下了，很感動，謝謝你們來現場支持我們，我們是總冠軍。」發言完畢，響起「做你的格」音樂，張政禹不扭捏，直接要了麥克風就辦起大巨蛋演唱會。

「嘿嘿嘿嘿！」葉君璋致詞以這句洗腦的應援口號起始，感謝集團支持，包括大董、二董、三董、四董，以及球員、教練、行政夥伴，「還有在場的球迷，還有所有味全龍的球迷，因為有你們，我才有辦法參與這個榮耀，味全龍繼續加油。」

張政禹 葉君璋 中職

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