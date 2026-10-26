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中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

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中職／球員到教頭26年橫跨4隊 葉君璋生涯9冠穿過黃衫

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋球員時期、領軍生涯合計9座總冠軍。聯合報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋球員時期、領軍生涯合計9座總冠軍。聯合報系資料照

味全龍隊今天在總冠軍賽第6戰以6：0擊敗中信兄弟隊，奪下隊史第6座總冠軍，也是總教練葉君璋過去球員時期、領軍生涯第9座總冠軍，其中5座在龍隊登頂。

葉君璋1996年從龍隊展開中職生涯，隔年首次嘗到總冠軍滋味，而且1997、98、99年完成3連霸，2004、05年以興農牛隊球員身分再度2連霸，2010年在兄弟象隊獲得球員生涯16年最後一冠。

葉君璋2015年初掌兵符，季中接任義大犀牛隊總教練，隔年首次打進總冠軍賽就以4勝2敗扳倒兄弟，2023年領軍龍隊在總冠軍賽打滿7場險勝樂天桃猿隊，當年系列賽MVP是目前效力日本職棒軟銀鷹隊的徐若熙。

今年是葉君領軍一軍生涯第10年，龍隊年度勝率排名第1，總冠軍賽歷經6場比賽，今天在台北大巨蛋順利封王，葉總維持「只要打進總冠軍賽一定奪冠」紀錄。

台鋼雄鷹隊總教練洪一中球員時期效力兄弟7年，曾在1992、93、94年完成隊史首次3連霸，2004年起成為樂天桃猿隊前身La New熊隊總教練，分別在2006、12、14、15、17、18、19年封王，2020、21年轉任富邦悍將隊教頭，前年起領軍雄鷹至今，總教練生涯20年獲得7次總冠軍，球員加教頭合計10冠。

葉君璋 中職 冠軍

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