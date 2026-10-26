中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

中信兄弟隊在0勝3敗絕境力拚史無前例的逆轉劇本，最終仍在台灣大賽第6戰遭到淘汰，隊史第10度在總冠軍賽落敗，「亞軍」次數追上冠軍數。

兄弟隊史10冠，但1992、94年的兩冠是包辦上、下半季冠軍，依當時規章自動成為總冠軍，並未經過總冠軍賽試煉。加上今年在內，兄弟實際參與總冠軍賽次數為18次，8度稱霸、10次落敗。

攤開現存各隊（含前身）在總冠軍賽敗北次數，兄弟10次邁開獨走步伐，統一獅隊8次居次，接下來為富邦悍將隊5次（興農牛4次、義大犀牛1次）、樂天桃猿隊4次（La New熊隊1次、Lamigo桃猿隊1次、樂天桃猿隊2次）、味全龍隊2次；台鋼雄鷹隊則是尚未打過總冠軍賽。

此外，平野惠一帶兵連續3年打進總冠軍，2024年奪冠，接下來連兩年兵敗，成為「二連亞」總教練史上第三人，前兩人為中信兄弟隊吳復連（2015、16年）、樂天桃猿隊曾豪駒（2022、23年）。

中職現存球隊（含前身）最多亞軍榜（*總冠軍賽落敗次數） 中信兄弟 10次 統一獅 8次 富邦悍將 5次 樂天桃猿 4次 味全龍 2次 台鋼雄鷹 尚未進入總冠軍賽