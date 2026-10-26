聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人
中信兄弟隊在0勝3敗絕境力拚史無前例的逆轉劇本，最終仍在台灣大賽第6戰遭到淘汰，隊史第10度在總冠軍賽落敗，「亞軍」次數追上冠軍數。
兄弟隊史10冠，但1992、94年的兩冠是包辦上、下半季冠軍，依當時規章自動成為總冠軍，並未經過總冠軍賽試煉。加上今年在內，兄弟實際參與總冠軍賽次數為18次，8度稱霸、10次落敗。
攤開現存各隊（含前身）在總冠軍賽敗北次數，兄弟10次邁開獨走步伐，統一獅隊8次居次，接下來為富邦悍將隊5次（興農牛4次、義大犀牛1次）、樂天桃猿隊4次（La New熊隊1次、Lamigo桃猿隊1次、樂天桃猿隊2次）、味全龍隊2次；台鋼雄鷹隊則是尚未打過總冠軍賽。
此外，平野惠一帶兵連續3年打進總冠軍，2024年奪冠，接下來連兩年兵敗，成為「二連亞」總教練史上第三人，前兩人為中信兄弟隊吳復連（2015、16年）、樂天桃猿隊曾豪駒（2022、23年）。
中職現存球隊（含前身）最多亞軍榜（*總冠軍賽落敗次數）
中信兄弟 10次
統一獅 8次
富邦悍將 5次
樂天桃猿 4次
味全龍 2次
台鋼雄鷹 尚未進入總冠軍賽
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。