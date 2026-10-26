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中職／紅色彩帶飄落大巨蛋！龍隊6戰終結兄弟 奪隊史第6冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊八局下攻下5分奠定勝基。記者余承翰／攝影
味全龍隊八局下攻下5分奠定勝基。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋第一次的封王彩帶流瀉而下，榮耀屬於味全龍隊，今天以6：0擊敗中信兄弟隊，系列賽4勝2敗作結，龍隊拿下隊史第6冠，兄弟「讓3追4」劇本只能留在夢裡，連兩年都於總冠軍賽落敗，隊史第10度屈居亞軍。

兄弟由勝騎士先發5局被敲6安打、失1分，10天內3場登板熱投236球，此役的失分出現在第三局，李凱威先選保送，郭天信補上安打，出現一出局、一三壘有人機會，儘管郭天信隨後盜壘失敗，仍由張政禹的適時安打幫助龍隊開張分數。

龍隊先發投手梅賽鍶開賽10上10下才因保送岳東華首度面臨上壘，未讓危機擴大，前5局投完仍讓兄弟安打掛蛋，直到第六局被首位打者高宇杰敲出二壘打，黃韋盛短打推進，兄弟兵臨城下，而曾頌恩代打擊出三壘方向滾地球出局，岳東華則是左外野飛球遭到接殺，送不回追平分。

儘管梅賽鍶第八局再被高宇杰敲安，但隨即讓黃韋盛擊出雙殺打，守住1：0領先，此役以100球完成8局投球，僅被敲2安打、無失分。

龍隊在八局下狙擊鄭浩均、蔡齊哲、江忠城，連續4棒安打開啟攻勢，加上蔣少宏的兩分砲，單局攻下5分擴大優勢，帶著6：0領先進入第九局，林子昱登板連抓兩出局，再由林凱威負責最後一個出局數，將紅色彩帶飄落美景的最佳視角留給守護神。

龍隊2023年稱霸總冠軍賽，接下來兩年卻連季後賽都沒得打，陸續在失敗賽季後進行FA採購、洋投升級，終於在今年再次登頂。

★總冠軍賽個人獎項

系列賽MVP 梅賽鍶

勝隊優秀球員 張政禹

敗隊優秀球員 勝騎士

中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊先發投手梅賽鍶。記者余承翰／攝影
中華職棒總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第六戰，味全龍隊先發投手梅賽鍶。記者余承翰／攝影

味全龍隊八局下攻下5分奠定勝基。記者余承翰／攝影
味全龍隊八局下攻下5分奠定勝基。記者余承翰／攝影

味全龍隊八局下攻下5分奠定勝基，包括蔣少宏的兩分砲。記者余承翰／攝影
味全龍隊八局下攻下5分奠定勝基，包括蔣少宏的兩分砲。記者余承翰／攝影

兄弟 大巨蛋 中職

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