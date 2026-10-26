快訊

金鐘61／最大巧合！藍正龍當戲劇評審 周渝民拚視帝

吹藍營反攻號角 蔣萬安競總成立感性吐露：不好意思大家擔心了

中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／大巨蛋6戰湧進23萬615人 再創總冠軍賽最瘋狂紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中職總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第6戰，味全龍隊郭天信1局下獲保送後振奮地大吼。記者余承翰／攝影
中職總冠軍賽今天在台北大巨蛋進行第6戰，味全龍隊郭天信1局下獲保送後振奮地大吼。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊在總冠軍賽背水一戰，台北大巨蛋今天湧進38178名觀眾，系列賽6場比賽合計23萬615人次進場，再度創下單一總冠軍賽新紀錄。

味全龍隊在總冠軍賽前5戰3勝2敗領先，到昨天為止合計19萬2437人次已是單一總冠軍賽新高，今天大巨蛋接近滿場，成為史上首次達到20萬人次以上進場的系列賽。

中職過去單一總冠軍賽最多觀眾是去年中信兄弟、樂天桃猿隊爭霸，系列賽5場比賽合計15萬3395人次進場，猿隊4勝1敗封王，奪下隊史第8座總冠軍，兄弟爭取第11冠失利。

今年總冠軍賽都在大巨蛋進行，第1、4、5場湧進爆滿4萬人次，另3場分別是39568人、32869人、38178人，6場比賽總觀眾比去年多出77220人次。

大巨蛋 中職 中信兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

中職／周思齊45歲生日許願兄弟再勝 回憶2009年象獅爭霸「打了8場」

中職／G6勝騎士對決梅賽鍶 若還有G7場地改至桃園棒球場

中職／因颱風一延再延 台灣大賽最新賽程出爐！若打到G7比賽地點未定

相關新聞

中職／紅色彩帶飄落大巨蛋！龍隊6戰終結兄弟 奪隊史第6冠

台北大巨蛋第一次的封王彩帶流瀉而下，榮耀屬於味全龍隊，今天以6：0擊敗中信兄弟隊，系列賽4勝2敗作結，龍隊拿下隊史第6冠，兄弟「讓3追4」劇本只能留在夢裡，連兩年都於總冠軍賽落敗，隊史第10度屈居亞軍。

中職／兄弟10度「亞軍」追上冠軍數 平野惠一成二連亞教頭史上第3人

中信兄弟隊在0勝3敗絕境力拚史無前例的逆轉劇本，最終仍在台灣大賽第6戰遭到淘汰，隊史第10度在總冠軍賽落敗，「亞軍」次數追上冠軍數。

中職／球員到教頭26年橫跨4隊 葉君璋生涯9冠穿過黃衫

味全龍隊今天在總冠軍賽第6戰以6：0擊敗中信兄弟隊，奪下隊史第6座總冠軍，也是總教練葉君璋過去球員時期、領軍生涯第9座總冠軍，其中5座在龍隊登頂。

中職／為總冠軍賽落敗扛責 平野惠一談去留：交給球團判斷

中信兄弟隊兵敗總冠軍賽，總教練平野惠一賽後短暫受訪，感謝球迷支持、選手拚命，也強調自己將會承擔起未能贏得總冠軍賽的所有責任。

中職／大巨蛋6戰湧進23萬615人 再創總冠軍賽最瘋狂紀錄

中信兄弟隊在總冠軍賽背水一戰，台北大巨蛋今天湧進38178名觀眾，系列賽6場比賽合計23萬615人次進場，再度創下單一總冠軍賽新紀錄。

中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

味全龍隊寫下史上首見紀錄，李凱威、郭天信兩人單屆都累積2次盜壘失敗，成為台灣大賽史上第一支2人2次盜壘失敗的球隊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。