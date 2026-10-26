中職／大巨蛋6戰湧進23萬615人 再創總冠軍賽最瘋狂紀錄

中信兄弟隊在總冠軍賽背水一戰，台北大巨蛋今天湧進38178名觀眾，系列賽6場比賽合計23萬615人次進場，再度創下單一總冠軍賽新紀錄。

味全龍隊在總冠軍賽前5戰3勝2敗領先，到昨天為止合計19萬2437人次已是單一總冠軍賽新高，今天大巨蛋接近滿場，成為史上首次達到20萬人次以上進場的系列賽。

中職過去單一總冠軍賽最多觀眾是去年中信兄弟、樂天桃猿隊爭霸，系列賽5場比賽合計15萬3395人次進場，猿隊4勝1敗封王，奪下隊史第8座總冠軍，兄弟爭取第11冠失利。

今年總冠軍賽都在大巨蛋進行，第1、4、5場湧進爆滿4萬人次，另3場分別是39568人、32869人、38178人，6場比賽總觀眾比去年多出77220人次。