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中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

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中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信盜壘失敗。 記者余承翰
郭天信盜壘失敗。 記者余承翰

味全龍隊寫下史上首見紀錄，李凱威郭天信兩人單屆都累積2次盜壘失敗，成為台灣大賽史上第一支2人2次盜壘失敗的球隊。

龍隊在總冠軍賽3連勝後2連敗，如今只剩1勝優勢，今天在第6戰回歸「天威」開路，兩人確實扮演攻勢火車頭。

兄弟由洋投勝騎士先發，一開賽第1球就被李凱威敲出安打，面對郭天信耗了8球投出保送，但接下來張政禹敲雙殺打、劉基鴻吞K，度過首局危機。

龍隊第三局的攻勢再從李凱威開啟，這回以保送站上壘包，郭天信補上安打，出現一出局、一三壘有人機會，儘管郭天信隨後盜壘失敗，仍由張政禹的適時安打幫助龍隊先馳得點。

台灣大賽單屆最多盜壘失敗紀錄就是2次，今年以前只出現5次，前一人更是已要追溯到2004年興農牛隊張家浩，今年先由李凱威成為史上第6人，郭天信今天也領到第2次盜壘失敗。

台灣大賽單屆2次盜壘失敗

1996 味全龍 孫昭立

1996 統一獅 羅偉

2001 統一獅 柯建鋒

2002 兄弟象 馮勝賢

2004 興農牛 張家浩

2026 味全龍 李凱威、郭天信

郭天信 李凱威 中職

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