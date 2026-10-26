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中職／前36年只有5人 郭天信、李凱威都集2次盜壘失敗寫史上首見紀錄
味全龍隊寫下史上首見紀錄，李凱威、郭天信兩人單屆都累積2次盜壘失敗，成為台灣大賽史上第一支2人2次盜壘失敗的球隊。
龍隊在總冠軍賽3連勝後2連敗，如今只剩1勝優勢，今天在第6戰回歸「天威」開路，兩人確實扮演攻勢火車頭。
兄弟由洋投勝騎士先發，一開賽第1球就被李凱威敲出安打，面對郭天信耗了8球投出保送，但接下來張政禹敲雙殺打、劉基鴻吞K，度過首局危機。
龍隊第三局的攻勢再從李凱威開啟，這回以保送站上壘包，郭天信補上安打，出現一出局、一三壘有人機會，儘管郭天信隨後盜壘失敗，仍由張政禹的適時安打幫助龍隊先馳得點。
台灣大賽單屆最多盜壘失敗紀錄就是2次，今年以前只出現5次，前一人更是已要追溯到2004年興農牛隊張家浩，今年先由李凱威成為史上第6人，郭天信今天也領到第2次盜壘失敗。
台灣大賽單屆2次盜壘失敗
1996 味全龍 孫昭立
1996 統一獅 羅偉
2001 統一獅 柯建鋒
2002 兄弟象 馮勝賢
2004 興農牛 張家浩
2026 味全龍 李凱威、郭天信
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