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日職／監督松井秀喜來了還在睡！巨人24歲投手一睡成名居然紅到韓國

聯合新聞網／ 綜合報導
日本職棒讀賣巨人隊新監督松井秀喜上任後，第一次到球團設施視察，沒想到走進訓練室時，卻看到自家投手在呼呼大睡，直到工作人員叫醒他之後才醒來跟松井監督打招呼。 讀賣巨人Youtube頻道
日本職棒讀賣巨人隊新監督松井秀喜上任後，第一次到球團設施視察，沒想到走進訓練室時，卻看到自家投手在呼呼大睡，直到工作人員叫醒他之後才醒來跟松井監督打招呼。 讀賣巨人Youtube頻道

日本職棒讀賣巨人隊新監督松井秀喜上任後，前天第一次到球團設施視察，沒想到走進訓練室時，卻看到自家年輕投手西館勇陽接受治療在呼呼大睡，直到工作人員叫醒他之後才醒來跟松井監督打招呼。松井秀喜在接受媒體訪問的時候還說道：西館選手睡得很熟啊。沒想到巨人隊這支影片，有近300萬人次瀏覽，讓西館意外成為知名人物，連韓媒都特別報導。

松井秀喜於23日正式就任巨人監督，隔天變到球員訓練中心視察，先是跟熟識的防護員握手寒暄，沒想到走到訓練室時，卻發現巨人選手西館勇陽躺在治療床上睡覺，看到這一幕的松井秀喜，不僅沒有生氣，反而笑著跟大家說，「真好啊！居然能睡得這麼熟...好羨慕。」

直到松井要離開時，工作人員才拍拍西館的腳將他叫醒，他這才驚慌地起身跟松井秀喜問好。球團的Youtube頻道也發出影片，標題更是寫下「爆笑事件！？哥吉拉來也照睡的男人西舘勇陽」，影片中西館懊惱的說道，「啊......完蛋了，你們應該叫醒我的啊。」

日本媒體也爆料到，西館在大學時期，有時候睡午覺會睡到六小時。不少球迷在看到報導紛紛留言到「之後恐怕不敢在這裡睡覺了吧」、「想到會嚇到冒冷汗吧」

日職 讀賣巨人 松井秀喜

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