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中職／爪迷不希望會長來大巨蛋！蔡其昌不知該不該：只能包牌了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣大賽第六戰登場，勝騎士對決梅賽鍶；蔡其昌分享兩隊球迷紛紛留言，笑稱已「包牌」，龍象球迷留言熱烈。 許正宏
台灣大賽第六戰登場，勝騎士對決梅賽鍶；蔡其昌分享兩隊球迷紛紛留言，笑稱已「包牌」，龍象球迷留言熱烈。 許正宏

台灣大賽進入第六戰，味全雖然在前三場皆取得勝利，但中信兄弟在背水一戰的兩戰中展現韌性，逼出了第六戰，賽前蔡其昌會長也在社群媒體上分享兩邊球迷的留言，更逗趣的留言到：搞得我都不知道要不要進場了！

蔡其昌會長分享到，龍迷說：「會長，今天會拿下比賽讓你頒獎」、爪迷說：「會長不用舟車勞頓，G7在進場就可以。」會長最後則表示，今天在台北大巨蛋見，會長已經包牌了！

貼文底下也湧入兩隊球迷留言，表示比賽很精彩，每一場都不能錯過。

台灣大賽第六戰中信兄弟推出今年聯盟勝投王勝騎士掛帥先發，這是勝騎士自G4中繼登板後投一休四再以先發出賽，味全龍則推出今年的投手三冠王梅賽鍶先發登板，梅賽鍶的上一場登板是在G2，當時繳出六局僅失一分的好表現。

中職 中信兄弟 味全龍

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