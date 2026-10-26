中職／周思齊45歲生日許願兄弟再勝 回憶2009年象獅爭霸「打了8場」

中職總冠軍賽今天繼續在台北大巨蛋進行第6戰，中信兄弟隊退役球星「周董」周思齊在球場度過45歲生日，賽前也在場內熱身，笑說：「最大願望就是兄弟贏球。」

U23世界盃棒球賽中華培訓隊最近在福岡移地訓練，周思齊以中華棒球協會兼任副秘書長的身分前往日本，直到總冠軍賽第4場起進入大巨蛋觀戰，兄弟也從3連敗追回兩勝，今天當然還想看到老東家獲勝，在系列賽扳平戰局。

周思齊球員時期拿過4座總冠軍，分別是2010、21、22、24年，他說：「對每座總冠軍印象都很深。」

兄弟在2010年總冠軍賽對興農牛隊4連勝封王，當時系列賽也受暴雨影響，中間一度休兵3天再戰，兄弟只靠3名洋投麥格倫、卡斯帝、羅曼應戰，締造史上總冠軍賽最少投手紀錄，周思齊也嘗到生涯首次封王滋味。

味全龍隊總教練葉君璋當時也是兄弟球員，總冠軍4戰都擔任先發9棒捕手，拿到生涯第6座、也是最後一座總冠軍；周思齊表示，當年隊上很多年輕球員，一堆名不見經傳的人打下總冠軍。

兄弟在今年總冠軍賽第4戰打到延長11局以5：4獲勝，周思齊也想起2009年和統一獅隊爭霸場面，當年第6戰在台南球場苦戰17局，足足打了6小時14分鐘才以5：4險勝，系列賽追成3勝3敗，最後獅隊還是封王。

當年打破比賽時間紀錄的象獅大戰，被形容為「打了兩場比賽」，周思齊看到今年第4戰的場面，笑說：「這次（系列賽）不會打到第8場吧？」