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中職／龍隊G4掃把沒揮成變颱風助兄弟回血 蔣銲：當然有幫到他們

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投蔣銲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投蔣銲。圖／味全龍隊提供

中職總冠軍賽因為颱風打亂賽程，中信兄弟隊本已在第4戰燒光的洋投戰力得以回血，讓今年戰局再次充滿懸念，味全龍隊洋投蔣銲不諱言，颱風確實幫了兄弟一把，「說不定他們還有跳祈雨舞呢！」

龍隊打完3場已經握有「聽牌」優勢，眼看舉起掃把，第4戰打到延長11局輸球，無法完成橫掃，而第5戰因颱風延後兩天登場，昨天推出首戰銳不可當的王牌投手蔣銲，戰局卻不是那麼順利，此役投6.1局失3分，而龍隊儘管一度追平3：3，仍在第九局讓出勝利。

談到昨天狀況，蔣銲強調並無不佳，「我不會說我昨天不在最佳狀態，我上場去奮戰、去競爭，而且我們是有機會贏球的，雖然結果不如預期，但我覺得對手昨天做得非常好，他們的安打都出現在關鍵時刻。」

媒體談起昨天紀錄上的兩顆暴投，蔣銲主動糾正，「是兩個暴投嗎？」認為應該是1次捕逸、1次暴投，他解釋：「因為我有很多向下變化的球路，所以偶爾會發生這種情況。」但他認為自己狀況並沒有不好，比賽本就有輸有贏，這只是結果不如預期的一戰。

談到颱風為戰局帶來的改變，蔣銲不諱言，「多了兩天颱風延賽，讓選手獲得休息這方面，絕對是對兄弟有利。」但他也強調，在台灣大賽展開之前，雙方都是獲得充分休息，而在這樣的情況下，龍隊是拿下3連勝，整體戰力來說，仍是龍隊占據上風，「我們在對戰上還是有優勢，我認為我們還是有很大機會可以贏得系列賽。」

蔣銲今年總冠軍賽任務預計已經落幕，他說即使坐在板凳上，也會透過其他方式幫助球隊，「我隨時都在看比賽，試著抓出對方投手習慣，或是觀察三壘指導教練來破解暗號。就算這些事情都沒有成功，我也會是最佳啦啦隊。」

蔣銲 中職 兄弟

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