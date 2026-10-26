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中職／龍隊防盜器失靈怎麼了？ 葉總：今天再跑就有了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟積極盜壘成功撕裂味全龍隊防線。記者許正宏／攝影
中信兄弟積極盜壘成功撕裂味全龍隊防線。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊在台灣大賽開局3連敗，奇蹟續命進入第6天，昨天在第5戰單場4次盜壘成功撕裂味全龍隊防線，龍隊教頭葉君璋坦言，或許因為前面戰局較順，所以自家選手有些忽略掉，「如果今天跑，應該就有（抓到）了。」

兄弟昨天單場4盜，分別來自岳東華、宋晟睿、江坤宇、黃韋盛，其中包括第九局江坤宇關鍵盜三壘成功，給了黃韋盛以高飛犧牲打送回分數的英雄舞台。

兄弟在今年總冠軍賽7次盜壘嘗試全數成功，單屆7盜已經寫下中職近10年來首見，前一次已是2016年義大犀牛隊。過去10支在台灣大賽7盜以上球隊，最終有8隊封王，僅有1998年興農牛、2000年興農牛例外。

兄弟放縱馳騁壘間，責任多要歸於龍隊投手或捕手？葉總表示，「都有關係，被盜壘投捕一定都有責任，但我覺得主要還是對手抓timing抓得滿準的，才會造成這個狀況。」他指出，例行賽之後，也有針對這部分再提醒，「但前幾場還滿順利，我覺得算有點忽略掉。」

台灣大賽團隊單屆7次盜壘以上（不含今年）

年份｜球隊｜盜壘次數｜★為最終封王

1990 味全龍 7次 ★

1996 統一獅 11次 ★

1997 味全龍 8次 ★

1998 味全龍 7次 ★

1998 興農牛 8次

2000 興農牛 10次

2001 兄弟象 9次 ★

2008 統一獅 7次 ★

2009 統一獅 9次 ★

2016 義大犀牛 8次 ★

中職 葉君璋 江坤宇

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