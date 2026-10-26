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中職／龍隊G6打線回歸初心盼串聯 鋼龍、伍鐸都在出賽名單

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭天信回到第二棒，與李凱威的合體「天威」力拚拋彩帶開路，洋投鋼龍、伍鐸都在可出賽名單內。 中央社
郭天信回到第二棒，與李凱威的合體「天威」力拚拋彩帶開路，洋投鋼龍、伍鐸都在可出賽名單內。 中央社

味全龍隊在台灣大賽以3連勝啟航，「聽牌」後吞下2連敗，如今只剩1場勝場優勢，今天第6戰將是在台北大巨蛋拋下紅色彩帶的最後機會，先發打線出爐，回歸「天威」開路，洋投鋼龍伍鐸都在可出賽名單內。

薔琵颱風打亂台灣大賽時程，第7戰確定沒有台北大巨蛋可用，轉戰桃園棒球場，若龍隊今天無法贏球，將確定大巨蛋拋彩帶的場景只能留在幻想中。

談到今天打線安排，葉君璋表示，「前幾場有一些覺得可惜，想說是不是做一些調整，讓比賽攻勢更串聯。」他坦言前兩場有些狀況，但現在都過去了，「今天就是重新開始」。

龍隊今天不出賽名單包括蔣銲、張祐銘、林鋅杰、林柏佑，鋼龍、伍鐸都在可出賽名單，葉總表示，「就備著吧！32人名單實際上滿充裕，就是備進來。」

味全龍隊G6先發打線

第一棒 李凱威 二壘

第二棒 郭天信 中外野

第三棒 張政禹 游擊

第四棒 劉基鴻 三壘

第五棒 朱育賢 一壘

第六棒 陳子豪 左外野

第七棒 劉俊緯 指定打擊

第八棒 蔣少宏 捕手

第九棒 王順和 右外野

先發投手 梅賽鍶

味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍。記者季相儒／攝影

伍鐸 鋼龍 味全龍

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