中職／龍隊G6打線回歸初心盼串聯 鋼龍、伍鐸都在出賽名單

味全龍隊在台灣大賽以3連勝啟航，「聽牌」後吞下2連敗，如今只剩1場勝場優勢，今天第6戰將是在台北大巨蛋拋下紅色彩帶的最後機會，先發打線出爐，回歸「天威」開路，洋投鋼龍、伍鐸都在可出賽名單內。

薔琵颱風打亂台灣大賽時程，第7戰確定沒有台北大巨蛋可用，轉戰桃園棒球場，若龍隊今天無法贏球，將確定大巨蛋拋彩帶的場景只能留在幻想中。

談到今天打線安排，葉君璋表示，「前幾場有一些覺得可惜，想說是不是做一些調整，讓比賽攻勢更串聯。」他坦言前兩場有些狀況，但現在都過去了，「今天就是重新開始」。

龍隊今天不出賽名單包括蔣銲、張祐銘、林鋅杰、林柏佑，鋼龍、伍鐸都在可出賽名單，葉總表示，「就備著吧！32人名單實際上滿充裕，就是備進來。」

味全龍隊G6先發打線 第一棒 李凱威 二壘 第二棒 郭天信 中外野 第三棒 張政禹 游擊 第四棒 劉基鴻 三壘 第五棒 朱育賢 一壘 第六棒 陳子豪 左外野 第七棒 劉俊緯 指定打擊 第八棒 蔣少宏 捕手 第九棒 王順和 右外野 先發投手 梅賽鍶