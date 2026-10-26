日職／西武獅釋出7人！ 台灣23歲重砲林冠臣遭戰力外

西武獅今日公布七位戰力外選手，包括糸川亮太、青山美夏人、佐佐木健、牧野翔矢、茶野篤政、古川雄大以及台灣出身的選手林冠臣。

林冠臣近年來飽受傷勢所苦，在進入職棒的兩年間沒有一軍登板紀錄，今年僅在二軍出賽13場，合計39打數敲9安、沒有開轟，進帳1打點，打擊率.231，在球季中還曾一度被放在三軍出賽，之後才回到二軍。

國中畢業後就前往日本求學的林冠臣，在高中就讀日南高中，隨後進入日本經濟大學，在福岡六大學聯盟春季聯賽中榮獲最佳九人與敢闘賞，展現優異打擊實力，也獲得熱本媒體高度評價，同年參與日職選秀，獲西武獅第4輪指名。

可惜進入職棒後並未獲得太多出賽機會，再加上下半身傷是反覆，一直無法穩定的訓練，今年的上場機會比去年更少，如今球團宣布不續約，未來發展動向將有待後續。