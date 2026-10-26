日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

今年創下日本甲子園最速紀錄的橫濱高校王牌織田翔希，在日本選秀會獲得巨人隊第一指名，但他仍會希望旅美發展。根據洛杉磯媒體《加州郵報》引述知情人士報導指出：「雖然他尚未做出最終決定，但整個棒球界普遍認為，織田翔希最終將加盟道奇隊。」

織田在22日的選秀會上被巨人隊第一指名選中後表示：「雖然獲得了非常光榮的指名，但正如我昨天在記者會上所說的，我想要挑戰美國的心意完全沒有動搖」。如果織田選擇赴美發展，他將走上一條日本歷代球星從未實現過的道路，就是未曾於日本職棒效力過的情況下直接跨海挑戰大聯盟，此舉也引發日本球界憂心，認為「日本棒球界將此舉視為可能動搖國內聯盟生存根基的威脅」。

另外日本職棒對選秀指名選手設有1億日圓的契約金上限，根據某位球探的消息，織田的合約金預計將達到300萬美元（約4億7000萬日圓）至500萬美元（約7億8000萬日圓）之間。