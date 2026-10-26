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Uni-Girls跨國啦啦隊助陣 新竹棒球場50周年賽 二階段索票今午登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
除精彩賽事外，市府也邀請中華職棒統一獅啦啦隊Uni-Girls組成「台、日、韓跨國陣容」。圖／市府提供
除精彩賽事外，市府也邀請中華職棒統一獅啦啦隊Uni-Girls組成「台、日、韓跨國陣容」。圖／市府提供

「COMEBACK 竹風再起！」新竹市立棒球場50周年交流賽將於11月1日熱血開打，首波新竹通會員優先取票反應熱烈，門票迅速索取一空。市長高虹安表示，第二階段將於今天中午12時至10月31日23時59分開放全面取票，球迷可至「拓元售票系統」免費索票，每人每組限取4張，完成畫位後須至7-ELEVEN門市使用ibon機台列印實體票券。

高虹安指出，新竹市立棒球場承載許多市民與球迷的共同回憶，適逢球場50周年，市府以「COMEBACK 竹風再起」為主題舉辦交流賽，邀請台灣、日本、韓國球隊切磋球技，盼重新凝聚城市棒球熱情，見證新竹棒球的重要時刻。

此次賽事由新竹市城市棒球隊、國立體大、日本栃木金色勇士及韓國尚武鳳凰等4隊參賽。11月1日開幕戰Game 1、Game 2須憑拓元實體票券入場，完成畫位後，須於10月31日23時59分前至全台7-ELEVEN使用ibon取票，每筆訂單限取1至4張，手續費30元，逾期未取將重新釋出。11月2日、3日的Game 3至Game 5則免票入場，採內、外野自由席。

除精彩賽事外，市府也邀請中華職棒統一獅啦啦隊Uni-Girls組成「台、日、韓跨國陣容」，由副隊長JOY領軍，集結日本成員日野希美、韓國成員趙娟週，以及少少、瑟七、姿琳等6人，於11月1日開幕戰賽前舉辦球迷見面會，並在5局中場帶來表演，讓球迷感受棒球競技與啦啦隊應援交織的魅力。

Uni-Girls跨國陣容包括曾參與日本職棒讀賣巨人、西武獅啦啦隊的日野希美，以及韓國職棒SSG登陸者啦啦隊成員趙娟週；瑟七與JOY今年入選世界棒球經典賽資格賽啦啦隊CT AMAZE，少少曾是「我愛黑澀會」班底，現為福爾摩沙夢想家啦啦隊成員，19歲的姿琳則是Uni-Girls隊史第2年輕成員，將以跨國應援為球場增添熱情與活力。

球場 新竹棒球場 棒球

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