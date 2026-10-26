中職／好消息？兄弟爭冠已跑7盜近10年首見 過去10隊有8隊封王

中職總冠軍賽第五戰因颱風延後兩天進行，讓中信兄弟隊想拚「讓三追四」大逆轉的劇本又更進一步，昨天靠兩名洋投羅戈、菲力士撐住場面，江坤宇單場三安加上九局的關鍵盜三壘立大功，幫助兄弟以四比三擊敗味全龍隊，將戰局追成兩勝三敗；龍隊已發出的封王彩帶連兩戰拋不出手，今天兩隊要打第六戰。

2026-10-26 00:00