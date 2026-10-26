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中職／好消息？兄弟爭冠已跑7盜近10年首見 過去10隊有8隊封王
中信兄弟隊在台灣大賽開局3連敗，奇蹟續命進入第6天，昨天在第5戰單場4次盜壘成功撕裂味全龍隊防線，本屆已跑7盜，成為史上第11隊，而好消息是過去10隊有8隊最終封王。
兄弟昨天單場4盜，分別來自岳東華、宋晟睿、江坤宇、黃韋盛，其中包括第九局江坤宇關鍵盜三壘成功，給了黃韋盛以高飛犧牲打送回分數的英雄舞台。
兄弟在今年總冠軍賽已經累積7次盜壘成功，寫下中職近10年來首見，前一次已是2016年義大犀牛隊。過去10支在台灣大賽7盜以上球隊，最終有8隊封王，僅有1998年興農牛、2000年興農牛例外。
台灣大賽團隊單屆7次盜壘以上（不含今年）
年份｜球隊｜盜壘次數｜★為最終封王
1990 味全龍 7次 ★
1996 統一獅 11次 ★
1997 味全龍 8次 ★
1998 味全龍 7次 ★
1998 興農牛 8次
2000 興農牛 10次
2001 兄弟象 9次 ★
2008 統一獅 7次 ★
2009 統一獅 9次 ★
2016 義大犀牛 8次 ★
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