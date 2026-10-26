第14屆中信盃黑豹旗開打 215隊參賽寫歷史新高

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
本屆共有三○四位女黑豹參賽，運動部次長洪志昌（左五）、中華棒協理事長周玲妏（右五）、台南市體育局局長王效文（左四）及中信金控董事會副秘書長林永勝（右四）為女黑豹代表戴上棒球帽。圖／中華棒協提供
本屆共有三○四位女黑豹參賽，運動部次長洪志昌（左五）、中華棒協理事長周玲妏（右五）、台南市體育局局長王效文（左四）及中信金控董事會副秘書長林永勝（右四）為女黑豹代表戴上棒球帽。圖／中華棒協提供

二○二六年第十四屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，昨天於台南國家棒球訓練基地開打，開幕戰由上屆冠軍桃園市平鎮高中，迎戰抽中「籤王」的台中市龍津高中。本屆共有二一五支球隊報名參賽，創下賽事歷屆新高，象徵黑豹旗邁入全新里程碑。

黑豹旗自二○一三年舉辦首屆賽事以來，今年已邁入第十四屆，持續以「人人都有機會站上球場」為核心精神，成為國內參賽規模最大、參與人數最多的高中棒球賽事之一。本屆有近四千名球員參賽，其中女子組吸引十支球隊參加，共三○四名女性球員與教練參與，刷新「女黑豹」參賽人數紀錄。

儘管受到颱風及天候影響，仍有一一五支球隊熱情參與開幕儀式。中華民國棒球協會理事長周玲妏致詞勉勵參賽球隊及球員，把握能夠站上黑豹旗舞台的機會，全力展現平時訓練成果，也盡情享受比賽，為自己的高中生活留下難忘的青春記憶。

黑豹旗除了提供科班球員展現實力的舞台，也讓一般高中社團球隊及熱愛棒球的學生，都有機會穿上球衣、代表學校站上正式賽場，被認為是黑豹旗最珍貴的價值。

運動部常務次長洪志昌、台南市體育局長王效文、國家運動科學中心副執行長易志偉及中國信託金融控股公司董事會副秘書長、資深副總經理林永勝均出席開幕儀式，林永勝引用亞洲棒球總會會長辜仲諒曾提到：「人生沒有如果，只有努力的結果。」期許選手相信自己、全力以赴、永不放棄。

開幕戰由平鎮高中對上龍津高中，平鎮終場以廿七比○提前在第三局告捷，但龍津此役表現不錯，對平鎮有演出三振與盜壘成功，獲得全場熱烈掌聲。

黑豹旗 平鎮高中 棒球

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