颱風助攻兄弟4:3降龍 26日再戰

中職總冠軍賽第五戰因颱風延後兩天進行，讓中信兄弟隊想拚「讓三追四」大逆轉的劇本又更進一步，昨天靠兩名洋投羅戈、菲力士撐住場面，江坤宇單場三安加上九局的關鍵盜三壘立大功，幫助兄弟以四比三擊敗味全龍隊，將戰局追成兩勝三敗；龍隊已發出的封王彩帶連兩戰拋不出手，今天兩隊要打第六戰。

中信兄弟先吞三連敗被逼到淘汰懸崖邊，總教練平野惠一喊出要拚四連勝大逆轉封王，寫下中職新歷史。全隊先在第四戰推雙洋投後援追回一勝，接著被颱風延賽幫了一把，讓洋投得以「滿血回歸」，平野惠一說：「這是不能輸的比賽，感謝選手全力奮戰。」

羅戈休四天後再先發，昨天前六局僅被敲兩安，因劉基鴻的陽春砲失一分，投到七局下被劉基鴻敲安打後退場，但牛棚沒守住球隊三比一的領先優勢，七局下被追平，雙方三比三平手再戰。

羅戈透露，教練團前一天下午問他能不能先發，他回應教練「可以」，因為自己是很喜歡競爭的投手，希望能幫助到球隊，兩天的颱風假讓全隊的身心靈都有充分的休息，昨天自己投起來，身體的感覺很不錯。

八局下平手局面，兄弟再推洋投菲力士登板，這是他在系列賽第三場登板，後援兩局無失分守住勝利，賽後他感謝上帝給的機會，「因為颱風我們有了兩天的休息時間，這對恢復體力和準備真的幫助很大。」

儘管菲力士今年例行賽先發十二場一勝難求，但總冠軍賽連續兩戰在輸不得的比賽後援奪勝，他表示：「可能是上帝把我的運氣留到最後，在最後這兩場重要的比賽拿到勝投。」

江坤宇昨天單場三安兩打點，以攻守跑俱佳的表現拿下單場ＭＶＰ，是幫助球隊續命的最大功臣，他前兩打席都用安打替球隊打下領先優勢，九局上平手局面再敲安打，並跑出關鍵盜三壘，靠黃韋盛高飛犧牲打掩護，跑回致勝分。

過去中職總冠軍賽先陷入○勝三敗的隊伍，最多僅打五戰就出局，中信兄弟吞三連敗後打下二連勝，已寫下史上第一次，距離史上首次大逆轉封王紀錄還差兩勝。江坤宇說：「休息區氣氛不錯，不管是好是壞，大家一起經歷過這段，努力做好當下才會有後面（比賽）。」