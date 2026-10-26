3安+關鍵盜壘 江坤宇最大功臣

中信兄弟隊昨天在總冠軍賽再度毫無退路，當家游擊手江坤宇甩掉前四場只有一支安打的低潮，全場四次打數揮出三支安打、攻下兩分打點，九局上大膽盜壘更為球隊跑回致勝分，成為擊敗味全龍隊的最大功臣。

江坤宇說：「我們背水一戰，走到這一步很不容易，球隊獲勝最重要。」

兄弟挑戰隊史第十一冠，一度面臨三連敗的重大危機，搶下最近兩場比賽勝利後，全隊士氣大振。

龍隊總教練葉君璋昨天賽後表示，一分差輸球的關鍵就是對方積極跑壘，尤其江坤宇攻守都很棒，決定雙方成敗。

江坤宇在總冠軍賽前四戰合計十二次打數只有一安打，系列賽受到颱風影響，休兵日從一天變成三天，他表示，練習時有付出，不管結果如何就是相信自己，比賽時大膽表現，「龍隊投手前幾場投得很好，不是那麼好突破，練習時想好策略，第五戰有機會發揮，結果好的就是好。」

兄弟昨天七局下被龍隊追成三比三平手，江坤宇九局上揮出第三安後還盜上三壘，再靠黃韋盛高飛犧牲打掩護，為球隊跑回致勝分；江坤宇透露當時剛好抓到盜壘時機點，和三壘教練也有眼神互動，因此大膽嘗試，沒什麼特別想法，相信自己做得到。

兄弟總教練平野惠一盛讚江坤宇關鍵盜壘為球隊創造場面，多虧全隊努力才能贏球，他說：「江坤宇在延賽期間努力練打，也比任何人更早到球場，自然會呈現在打擊表現上，他是學弟、年輕選手的榜樣，以後會繼續帶領球隊。」

龍隊從系列賽絕對優勢到失陷兩城，葉君璋表示，昨天比賽打到後面能追回比數很重要，但輸球造成士氣低落，接下來要好好準備打贏比賽。