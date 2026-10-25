聽新聞
0:00 / 0:00
中職／平野惠一感謝全隊奮戰 江坤宇是是年輕選手的榜樣
中信兄弟隊今天又以4：3擊敗味全龍隊，總冠軍賽3連敗後追回兩勝，總教練平野惠一說：「這是不能輸的比賽，感謝選手全力奮戰。」
兄弟洋投羅戈今天先發6.1局，被揮出3支安打包括劉基鴻陽春砲，失兩分無關勝敗；平野表示，羅戈休4天再登板壓制龍隊，不但要誇他的投球表現，也要誇讚全隊，雙方投手群所有戰力都要拿出來。
江坤宇不但3安猛打，9局上第3安出現後還盜上三壘，再靠黃韋盛高飛犧牲打掩護，為球隊跑回致勝分，平野說：「他的盜壘為球隊創造場面，多虧選手的努力才能贏球。」
江坤宇走出總冠軍賽前4戰12次打數只有1支安打的低潮，今天在兄弟背水一戰成為贏球最大功臣；平野表示，江坤宇在延賽期間努力練打，也比任何人更早到球場，自然會呈現在打擊表現上，他是學弟、年輕選手的榜樣，以後會繼續帶領球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。