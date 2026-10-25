中職／平野惠一感謝全隊奮戰 江坤宇是是年輕選手的榜樣

中信兄弟隊今天又以4：3擊敗味全龍隊，總冠軍賽3連敗後追回兩勝，總教練平野惠一說：「這是不能輸的比賽，感謝選手全力奮戰。」

兄弟洋投羅戈今天先發6.1局，被揮出3支安打包括劉基鴻陽春砲，失兩分無關勝敗；平野表示，羅戈休4天再登板壓制龍隊，不但要誇他的投球表現，也要誇讚全隊，雙方投手群所有戰力都要拿出來。

江坤宇不但3安猛打，9局上第3安出現後還盜上三壘，再靠黃韋盛高飛犧牲打掩護，為球隊跑回致勝分，平野說：「他的盜壘為球隊創造場面，多虧選手的努力才能贏球。」

江坤宇走出總冠軍賽前4戰12次打數只有1支安打的低潮，今天在兄弟背水一戰成為贏球最大功臣；平野表示，江坤宇在延賽期間努力練打，也比任何人更早到球場，自然會呈現在打擊表現上，他是學弟、年輕選手的榜樣，以後會繼續帶領球隊。