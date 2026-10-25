中職／葉君璋盛讚江坤宇攻守很棒 追回比數卻輸球造成士氣低落

味全龍隊在總冠軍賽3連勝後，被中信兄弟隊追回兩勝，今天在台北大巨蛋以3：4落敗後，總教練葉君璋表示，1分差輸球的關鍵就是對方積極跑壘，尤其江坤宇攻守都很棒，決定雙方成敗。

江坤宇今天4打數3安打、攻下兩分打點，9局上大膽盜上三壘，為兄弟跑回致勝分，葉君璋特別點名他是讓龍隊輸球的頭號人物。

龍隊洋投蔣銲今天先發6.1局，被揮出7支安打、失3分，優質內容無關勝敗，拚了111球結束投球任務；葉君璋表示，這是蔣銲在總冠軍賽最後一次登板，因此7局上才會讓他繼續登板，此役內容不錯，但投得太過於小心，不像系列賽首場那麼好。

葉君墇認為投手秒數、動作慢都被對手抓到，因此遭到攻擊，必須改變才行，他說：「今天打到後面能追回比數很重要，但輸球造成士氣低落，接下來好好準備、打贏比賽。」