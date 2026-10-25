快訊

不斷更新／金鐘61「週末最強大」奪綜藝節目獎

薔琵颱風遠離…高麗菜價格大漲123％ 農糧署解釋了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／季賽0勝但總冠軍賽後援2連勝 菲力士：上帝把我的運氣留到最後

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
中信兄弟今天以4：3擊敗味全龍，在3連敗後2連勝，菲力士（圖）今天在8局下再登板中繼，是他在今年系列賽第3度登板，後援2局守住局面，連兩戰後援奪勝。記者許正宏／攝影
中信兄弟今天以4：3擊敗味全龍，在3連敗後2連勝，菲力士（圖）今天在8局下再登板中繼，是他在今年系列賽第3度登板，後援2局守住局面，連兩戰後援奪勝。記者許正宏／攝影

受到颱風延賽給了投手群喘息空間，中信兄弟隊今天在總冠軍賽G5以4：3擊敗味全龍隊，將戰局追成2勝3敗，再保一線生機，羅戈休4天後登板，繳出6.1局失2分的好投，搭配菲力士連兩戰後援登板，替球隊守住勝利。

總冠軍賽G5因颱風延後兩天進行，讓羅戈得以在休息4天後再先發。他透露，教練團昨天下午問他能不能先發，他也回應教練「可以」，因為自己是很喜歡競爭的投手，希望能夠幫助到球隊，因此也會讓自己做好先發準備。

羅戈今天前6局只被敲2支安打，因劉基鴻的陽春砲失1分，投到7局下又被劉基鴻敲出安打後退場，接替牛棚投手沒能守住領先優勢，讓羅戈留下6.1局失2分的表現，無緣中職總冠軍賽首勝。

羅戈指出，今天自己身體的感覺很不錯，這兩天颱風假，讓全隊的身心靈都有充分的休息，「跟隊友在飯店聚在一起，也有一起打桌球，讓隊友之間的感情更精進，這個也很重要。」

全隊在背水一戰的困境中打下二連勝，羅戈說：「不只是我，整隊都是這樣，我們整隊都知道我們必須要做的事情是什麼，上了場之後，對我們來說最重要的就是贏下今天的比賽。」

至於菲力士先扛G2先發，接著在G4、G5都後援登板替球隊守住勝利，拿下二連勝。他提到，自己今年例行賽一勝難求，「可能是上帝把我的運氣留到最後，在最後這兩場重要的比賽拿到勝投，對我們整隊都是很好的一件事。」

已連兩戰登板後援，若明天G6有需要是否再上場？菲力士表示，還要看明天自己的身體感覺如何，球隊每一個選手都非常努力在準備好自己，「如果到時候球隊有需要，自己身體感覺也可以，絕對會上場幫助球隊。」

投手撐住場面，江坤宇則是今天打線的最大功臣，單場敲3安，不僅打回球隊的前2分，9局上再敲安打開啟攻勢，接著關鍵盜三壘，再跑回致勝分，連羅戈都大呼，「不管是進攻或是守備，阿坤今天很令人驚嘆！他今天的表現真的非常棒。」尤其9局盜三壘的表現非常重要，讓球隊能贏下這場比賽。

上帝 中職 後援

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／中信兄弟還有明天！ 4：3擊敗味全龍、3連敗後2連勝

中職／颱風假幫了一把 兄弟拚續命G5改推菲力士先發出戰蔣銲

中職／江坤宇兩度建功、劉基鴻開轟追回1分 4局兄弟2：1領先

中職／中信兄弟G5拚續命沒再all in 勝騎士不出賽準備G6先發

相關新聞

中職／中信兄弟還有明天！ 4：3擊敗味全龍、3連敗後2連勝

中華職棒總冠軍賽G5因颱風延後2天進行，中信兄弟隊羅戈休4天再登板繳6.1局好投，打線則有江坤宇單場3安2打點，還在9局上跑回致勝分，終場兄弟以4：3擊敗味全龍隊，打下二連勝再保生機，將戰局扳成2勝3敗，明天繼續進行第6戰。

中職／G6勝騎士對決梅賽鍶 若還有G7場地改至桃園棒球場

中職總冠軍賽確定還有第6戰！中信兄弟隊今天在G5以4：3擊敗味全龍隊，將戰局追成2勝3敗，讓戰線延長至G6，明天由兄弟勝騎士先發對決龍隊梅賽鍶，比賽在台北大巨蛋舉行；若還有決勝第7戰要打，比賽場地則改到桃園球場。

中職／龍象大巨蛋爭霸G5第3場爆滿 單一總冠軍賽總觀眾破紀錄

中職總冠軍賽今天繼續在台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊在第6局結束時正式宣布進場人數4萬人，也是這次系列賽第3場爆滿紀錄，5場比賽合計19萬2437人次，寫下歷年單一總冠軍賽新紀錄。

中職／江坤宇兩度建功、劉基鴻開轟追回1分 4局兄弟2：1領先

中信兄弟隊休3天後滿血回歸？今天迎接總冠軍賽第5戰拚續命，面對休滿7天的龍隊洋投蔣銲，江坤宇兩度建功，2局上安打敲回第1分，4局上再揮出帶有打點的二壘打，打下2：0領先；龍隊則在4局下靠劉基鴻陽春砲追回1分，前4局打完兄弟2：1領先。

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！

中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。

中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。