中職／季賽0勝但總冠軍賽後援2連勝 菲力士：上帝把我的運氣留到最後

受到颱風延賽給了投手群喘息空間，中信兄弟隊今天在總冠軍賽G5以4：3擊敗味全龍隊，將戰局追成2勝3敗，再保一線生機，羅戈休4天後登板，繳出6.1局失2分的好投，搭配菲力士連兩戰後援登板，替球隊守住勝利。

總冠軍賽G5因颱風延後兩天進行，讓羅戈得以在休息4天後再先發。他透露，教練團昨天下午問他能不能先發，他也回應教練「可以」，因為自己是很喜歡競爭的投手，希望能夠幫助到球隊，因此也會讓自己做好先發準備。

羅戈今天前6局只被敲2支安打，因劉基鴻的陽春砲失1分，投到7局下又被劉基鴻敲出安打後退場，接替牛棚投手沒能守住領先優勢，讓羅戈留下6.1局失2分的表現，無緣中職總冠軍賽首勝。

羅戈指出，今天自己身體的感覺很不錯，這兩天颱風假，讓全隊的身心靈都有充分的休息，「跟隊友在飯店聚在一起，也有一起打桌球，讓隊友之間的感情更精進，這個也很重要。」

全隊在背水一戰的困境中打下二連勝，羅戈說：「不只是我，整隊都是這樣，我們整隊都知道我們必須要做的事情是什麼，上了場之後，對我們來說最重要的就是贏下今天的比賽。」

至於菲力士先扛G2先發，接著在G4、G5都後援登板替球隊守住勝利，拿下二連勝。他提到，自己今年例行賽一勝難求，「可能是上帝把我的運氣留到最後，在最後這兩場重要的比賽拿到勝投，對我們整隊都是很好的一件事。」

已連兩戰登板後援，若明天G6有需要是否再上場？菲力士表示，還要看明天自己的身體感覺如何，球隊每一個選手都非常努力在準備好自己，「如果到時候球隊有需要，自己身體感覺也可以，絕對會上場幫助球隊。」

投手撐住場面，江坤宇則是今天打線的最大功臣，單場敲3安，不僅打回球隊的前2分，9局上再敲安打開啟攻勢，接著關鍵盜三壘，再跑回致勝分，連羅戈都大呼，「不管是進攻或是守備，阿坤今天很令人驚嘆！他今天的表現真的非常棒。」尤其9局盜三壘的表現非常重要，讓球隊能贏下這場比賽。