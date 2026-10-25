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圖輯／中職中信兄弟4：3擊敗味全龍、3連敗後2連勝 戰線延長至G6

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
9局上雙方3：3平手局面，龍隊推出終結者林凱威登板，兄弟江坤宇（右）敲出個人單場第3支安打開啟攻勢，靠隊友短打推進上二壘，接著盜上三壘，黃韋盛揮出右外野方向的高飛犧牲打，江坤宇早一步滑回本壘攻下超前分，也成為此戰致勝分，替球隊續命。記者許正宏／攝影
9局上雙方3：3平手局面，龍隊推出終結者林凱威登板，兄弟江坤宇（右）敲出個人單場第3支安打開啟攻勢，靠隊友短打推進上二壘，接著盜上三壘，黃韋盛揮出右外野方向的高飛犧牲打，江坤宇早一步滑回本壘攻下超前分，也成為此戰致勝分，替球隊續命。記者許正宏／攝影

中華職棒總冠軍賽G5因颱風延後2天進行，中信兄弟隊羅戈休4天再登板繳6.1局好投，打線則有江坤宇單場3安2打點，還在9局上跑回致勝分，終場兄弟以4：3擊敗味全龍隊，打下二連勝再保生機，將戰局扳成2勝3敗，明天繼續進行第6戰。

原訂周五要進行的G5賽事因颱風延後兩天進行，讓比賽增添變數。龍隊洋投蔣銲整整休息一周後再先發，相較於G1繳出8局無失分、僅被敲2支安打的表現封鎖中信兄弟打線，今天早早被攻破。

兄弟在2局上由王威晨率先從蔣銲手中敲出安打，靠暴投站上得點圈，江坤宇在2出局後揮出安打，王威晨從二壘衝回本壘攻下第1分。4局上宋晟睿安打後盜上二壘，江坤宇在2出局後再敲二壘打，連兩打席建功，助兄弟取得2：0領先。

龍隊打線在4局下靠劉基鴻的陽春砲追回1分，兄弟則在7局上靠保送及岳東華的二壘打追加1分，拉開3：1領先，也把蔣銲打退場。

蔣銲此戰主投6.2局用111球，被揮出7支安打，有2次保送，還發生2次暴投，失3分，送出7次三振。

兄弟則是看似因延賽而得利，羅戈休4天後再登板先發，首局被李凱威敲出安打後，連續解決11名打者，投完6局僅被敲2支安打，在4局下被劉基鴻轟出陽春砲失1分，讓兄弟保有領先優勢。

羅戈投到7局下1出局後被劉基鴻敲安打，退場後也給了龍隊反撲機會。兄弟推出呂彥青登板接手，龍隊張政禹敲二壘打先將比數追成1分差，郭天信再揮出安打追平比數，雙方3：3平手。

羅戈主投6.1局用98球，僅被敲3支安打（1轟），有1次保送，送出5次三振，失2分，但因牛棚砸鍋，仍舊無緣生涯中職總冠軍賽首勝。

9局上雙方3：3平手局面，龍隊推出終結者林凱威登板，兄弟江坤宇敲出個人單場第3支安打開啟攻勢，靠隊友短打推進上二壘，接著盜上三壘，黃韋盛揮出右外野方向的高飛犧牲打，江坤宇早一步滑回本壘攻下超前分，也成為此戰致勝分，替球隊續命。

兄弟菲力士今天在8局下再登板中繼，是他在今年系列賽第3度登板，後援2局守住局面，連兩戰後援奪勝。

中信兄弟今天以4：3擊敗味全龍，在3連敗後2連勝，賽後隊員們在場上慶祝。記者許正宏／攝影
中信兄弟今天以4：3擊敗味全龍，在3連敗後2連勝，賽後隊員們在場上慶祝。記者許正宏／攝影

中信兄弟今天以4：3擊敗味全龍，在3連敗後2連勝，菲力士（圖）今天在8局下再登板中繼，是他在今年系列賽第3度登板，後援2局守住局面，連兩戰後援奪勝。記者許正宏／攝影
中信兄弟今天以4：3擊敗味全龍，在3連敗後2連勝，菲力士（圖）今天在8局下再登板中繼，是他在今年系列賽第3度登板，後援2局守住局面，連兩戰後援奪勝。記者許正宏／攝影

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