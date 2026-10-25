中職／背水一戰大膽嘗試摧毀龍隊 江坤宇誓言系列賽戰到最後

中信兄弟隊今天在總冠軍賽第5戰以4：3擊敗味全龍隊， 江坤宇4打數3安打、攻下兩分打點，成為贏球最大功臣，他說：「我們背水一戰，走到這一步很不容易，球隊獲勝最重要。」

兄弟在系列賽3連敗後2連勝，江坤宇前4戰12次打數只有1支安打，今天不但3安猛打，9局上第3安出現後還盜上三壘，再靠黃韋盛高飛犧牲打掩護，為球隊跑回致勝分，獲選單場MVP。

他表示，9局上剛好抓到盜壘時機點，和三壘教練也有眼神互動，因此大膽嘗試，當時沒什麼別想法，相信自己做得到。

總冠軍賽打完前4戰後，受到颱風影響，休兵日從1天變成3天，江坤宇透露，練習時有付出，不管結果如何就是相信自己，比賽時大膽表現，「龍隊投手前幾場投得很好，不是那麼好突破，練習時想好策略，今天有機會發揮，結果好的就是好。」

兄弟從0勝3敗追回兩勝，江坤宇強調從過程中學到很多東西，全隊凝聚力更上一層樓，明、後天一起面對、戰到最後，接下來一步一步走，不必想太多。

他說：「休息區氣氛不錯，不管是好是壞，大家一起經歷過這段，努力做好當下才會有後面（比賽）。」