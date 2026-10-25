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中職／G6勝騎士對決梅賽鍶 若還有G7場地改至桃園棒球場

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台灣大賽G6先發投手，中信兄弟隊勝騎士(左)、味全龍隊梅賽鍶。 聯合報系資料照
台灣大賽G6先發投手，中信兄弟隊勝騎士(左)、味全龍隊梅賽鍶。 聯合報系資料照

中職總冠軍賽確定還有第6戰！中信兄弟隊今天在G5以4：3擊敗味全龍隊，將戰局追成2勝3敗，讓戰線延長至G6，明天由兄弟勝騎士先發對決龍隊梅賽鍶，比賽在台北大巨蛋舉行；若還有決勝第7戰要打，比賽場地則改到桃園球場。

原訂周五進行G5賽事因颱風延後2天舉行，讓中信兄弟投手群獲得更多休息時間，也替比賽增添更多變數。兄弟如今在3連敗後打下2連勝，把戰線拉長至第6戰，再一勝扳平戰局，再挑戰史上首次3連敗後4連勝封王的歷史紀錄。

總冠軍賽賽程也受颱風打亂，第6戰延至明天15:05於台北大巨蛋進行，若戰線再拉長至G7，因大巨蛋須進行原定檔期的整備作業，無法安排賽事使用，經中華職棒聯盟、雙方球團及相關單位共同協調，比賽將改到周二18:35進行，且場地改為桃園棒球場。

勝騎士 中職 梅賽鍶

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